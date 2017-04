Live-Webinar zum Thema „Facebook Marketing“ am 12. Mai 2017 4.82 , 11 Bewertungen

Facebook ist und bleibt das größte und einflussstärkste soziale Netzwerk. Mit aktuell ca. 1,6 Milliarden aktiven Usern bietet es umfassende Möglichkeiten für Marketingaktionen. Diese Chancen bestehen nicht nur aufgrund der hohen Nutzerzahlen und Nutzungsfrequenzen, sondern auch wegen der Tools, die Facebook unter anderem Unternehmen zur Verfügung stellt. In der Kombination aus Tools und Nutzermenge zeigt sich der Reiz an Facebook Marketing: Reichweite!

Besuchen Sie unser ca. einstündiges Live-Webinar mit Lukas Paas, um sich in die Basics und Aktualitäten des Facebook Marketings einführen zu lassen, Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Er erklärt Ihnen die wichtigsten Tools in einer kompakten Lerneinheit.

Sie möchten mehr über Facebook Marketing erfahren?

Inhalte des Webinars:

Facebook Basics

Aktuelle Situation (Status Quo)

Social Media Strategie in Grundzügen

Facebook Controlling

In unserem Webinar mit dem Fachexperten Lukas Paas, Projektleiter und Fachexperte für Online Marketing am Deutschen Institut für Marketing in Köln, erhalten Sie einen Überblick über Facebook Marketing. Dabei erfahren unter anderem, welche Marketingmöglichkeiten Facebook bietet, welche davon Sie nutzen sollten und die Grundzüge dessen, wie Sie die Tools bedienen.

Das Webinar findet am Fr, 12.05.2017 von 10:00 – 11:00 Uhr statt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß!

HINWEIS: Es können maximal 100 Teilnehmer an dem Webinar teilnehmen. Die Vergabe der Plätze erfolgt dabei nach dem „First come, first serve“-Prinzip.

