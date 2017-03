Live-Webinar zum Thema „Suchmaschinenmarketing (SEA)“ – Fr., 07. April, 10.00 Uhr 5 , 1 Bewertungen

„Googeln“ steht im Duden, und das nicht umsonst. Schon lange gelten Suchmaschinen als beste Lösung, um schnell an Informationen zu gelangen. So nutzen auch bis zu 90% der (potenziellen) Kunden Google und Co., um sich vor einem Kauf zu informieren. Da eine Suche aber meist schnell gehen soll, klicken die wenigsten Nutzer auf Seite 2 der Ergebnisse weiter oder gar über die dritte Seite hinaus. Möchten Sie Suchmaschinen also für erfolgreiche Eigenwerbung nutzen, dann kommen Sie nicht drumrum, Ihren Auftritt auf der ersten Seite zu platzieren. Suchmaschinenmarketing über Google AdWords ist das Mittel der Wahl, wenn Sie unter den meistbeachteten Ergebnissen landen möchten. Haben Sie diese erreicht, bedeutet das mehr Traffic auf Ihrer beworbenen Seite, in Ihrem Shop oder sogar im Ladengeschäft.

Sie möchten mehr über das Thema SEA erfahren?

Das erwartet Sie:

Einstieg und Überblick

Keyword-Recherche

Anlegen einer Kampagne

Gute Anzeigen erstellen

Auswertung und Optimierung

Ausblick und Fazit

In unserem Live-Webinar erklärt Ihnen Lukas Paas, Projektleiter und Fachexperte für Online Marketing am Deutschen Institut für Marketing in Köln, die essentiellen Basics des Suchmaschinenmarketings. Sie erfahren, wie Google AdWords funktionert und welche Einflüsse es Ihnen bietet, um Ihren Internetauftritt an der Spitze von Seite 1 zu platzieren.

Das Webinar findet am Fr., 07.04.2017 von 10:00 – 11:00 Uhr statt.

Hier geht es zum Webinar!

HINWEIS: Es können maximal 100 Teilnehmer an dem Webinar teilnehmen. Die Vergabe der Plätze erfolgt dabei nach dem „First come, first serve“-Prinzip.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß!

#webinar #suchmaschinenmarketing #sea #adwords #elearning