Synergieeffekte im Digital Marketing – Ein Blick über den Tellerrand lohnt!

Interdisziplinäre Synergien als große Chance im Digital Marketing

Jetzt wird es langsam ein wenig aufwändig, meinen Sie? Dann schließen wir jetzt den Kreis: Alle Bereiche (Marketing, Kommunikation (inkl. Social Media) und SEO) sollten gegenseitig maximal aufeinander abgestimmt sein und die jeweiligen Vorteile ihrer Methode für den Gegenpart bestmöglich nutzen. Also ein SEO-relevantes Marketing, ein SEO-relevantes Kommunikationsverhalten, ein durch Marketing durchdrungenes (aber nicht überlagertes) Kommunikationskonzept und so weiter und so fort. Auch wenn sich diese Forderung auf den ersten Blick ein wenig radikal anhört, so sollten Sie den Nutzen bedenken: Welcher Spezialist für Markenkommunikation denkt wirklich an SEO? Welcher SEO-Experte hat wirklichen Einblick in die kommenden Postings des Social Media Teams? Welcher Marketeer baut seine Aktivitäten im Detail darauf auf, wie sie ideal zum Suchmaschinenranking der Website beitragen? Das mögen manche (guten!) Agenturen und Dienstleister in der ein oder anderen Ausprägung vielleicht gewährleisten, aber ich behaupte, dass die dadurch möglichen Synergieeffekte nur von einem Bruchteil der Szene wirklich optimal genutzt werden. Als Dienstleister sollten wir doch für unsere Kunden das Maximum aus dem herausholen, was wir für sie erreichen können – diesen Selbstanspruch haben wir als Marketeer! Warum lassen wir uns dann an so vielen Stellen Potential entgehen, bloß weil wir dafür über den eigenen Tellerrand blicken müssten?! Jeder Suchmaschinenoptimierer sollte in den Grundzügen wissen, wie das restliche Marketing funktioniert, jeder Social Media-Versierte muss erkennen, wie er dem SEO-Experten die Arbeit erleichtern kann. Es ist absolut wünschenswert, dass die innovationsstarken Agenturen hier noch viel mehr aus ihrem eh schon enormen Potential herausholen. Dies zu sehen, wäre eine große Freude.

