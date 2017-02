Technologie Marketing: Technische Informationen müssen verständlich sein

Unabhängig davon, ob sich das Werbemedium an andere Experten mit demselben fachlichen Hintergrund oder an Laien richtet: Je einfacher ein erklärungsbedürftiger Sachverhalt formuliert ist, desto eher wird er aufgenommen und verstanden. Und genau das ist eine wichtige Voraussetzung für den Überzeugungsprozess. Die Unterschiede in der Aufbereitung sind nur gering: Bei Laien müssen Abkürzungen und Fachtermini erklärt werden. Für beide Zielgruppen gilt:

Kurze Sätze formulieren (Hauptsätze)

Nach Möglichkeit Begriffe mit wenigen Silben wählen

Bei längeren Texten unbedingt Zwischenüberschriften einfügen

Bildhafte Ausdrücke und Beispiele verwenden

Abbildungen und Visualisierungen einsetzen

Eine weit verbreitete Annahme besteht darin, ein Inhalt werde umso verständlicher, je mehr Einzelinformationen in ihm enthalten seien. Tatsächlich aber ist es so, dass Verkürzung und Vereinfachungen die Verständlichkeit erhöhen. Und selbst wenn begriffliche Unschärfen vorliegen: Es ist besser, wenn der Empfänger ungefähr nachvollziehen kann, um was es geht, als wenn er nur „Bahnhof“ versteht.