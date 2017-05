360 Grad Aufnahmen – Virtuelle Rundgänge im Trend 5 , 7 Bewertungen

Eine Weltreise in fünf Minuten? Google Earth macht es möglich, per Mausklick jeden beliebigen Ort der Welt zu besuchen. Dabei können 3D-Gebäude, Bilder und Geländeinformationen angeschaut sowie Städte und lokale Geschäfte erkundet werden. Durch das Hinzuziehen von Daten aus Online-Lexika, Verkehr und Wetter stehen neben 360 Grad Aufnahmen auch weitere Informationen zur Verfügung. Google Earth macht dabei nicht nur von Satellitenbildern Gebrauch, sondern verwendet für die Aufnahmen von Straßen und Gebäuden eine Technik, die 360 Ansichten ermöglicht. Dabei genießen 360 Grad Aufnahmen in der Online-Welt eine zunehmende Beliebtheit. Doch was steckt eigentlich hinter 360 Grad Touren und was macht den Reiz entsprechender Aufnahmen aus? Diese und weitere Fragen klären wir im folgenden Beitrag und bringen Ihnen das Trendthema 360 Grad Aufnahmen näher.

360 Grad Virtual Tour durch das DIM

Was sind 360 Grad Touren?

360 Grad Touren sind nichts anderes, als Panoramabilder von Objekten, die wie der Name schon sagt, 360 Grad, also einen sehr großen Betrachtungswinkel abdecken. Dementsprechend kann auch der Begriff Rundbilder als Synonym für 360 Grad Aufnahmen verwendet werden. Im Rahmen einer 360 Grad Tour ist es für den Betrachter möglich, einen virtuellen Einblick in Gebäude, Fahrzeuge oder Landschaften zu erhalten. Dabei werden durch die Verwendung mehrerer Linsen verschiedene Bildaufnahmen zu einer 360 Grad Tour zusammen gefügt. Mithilfe geeigneter Software kann sich der Betrachter selber durch das Objekt navigieren und es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Dabei werden aus mehreren Bildern zusammen gefügte 360 Grad Touren bereits in verschiedenen Branchen erfolgreich eingesetzt. Wer beispielsweise einen Wanderurlaub in den Alpen plant, kann sich vorab, auf entsprechenden Webseiten, Routen anschauen und nach eigenen Wünschen planen. Auch in der Immobilien-, Hotel- und Automobilbranche genießen 360 Grad Touren eine steigende Beliebtheit. Anhand solcher Videos können Interessenten die Immobile oder das Auto schon im Voraus intensiv betrachten, um eine erste Einschätzung vorzunehmen. Sollte das Objekt doch nicht den Wünschen der Interessenten entsprechen, wurde zumindest Zeit und Mühe gespart, da vorher weder ein Besichtigungstermin noch eine Probefahrt vereinbart werden musste. Zudem machen zahlreiche Hotels von 360 Grad Touren Gebrauch, damit potenzielle Hotelgäste einen umfangreichen Einblick in die Ausstattung des Hotels und der Zimmer bekommen können. Aber auch Unternehmen oder lokale Geschäfte können mittels 360 Grad Touren ihre Räumlichkeiten präsentieren und Interessenten zu einem virtuellen Rundgang einladen. Somit besteht durch 360 Grad Aufnahmen die Möglichkeit, firmeneigene Webseiten attraktiver zu gestalten. Durch 360 Grad Darstellungen kann die Aufmerksamkeit sowie das Vertrauen der Interessenten gesteigert und gegebenenfalls bessere Verkaufschancen erzielt werden.

360 Grad Aufnahmen für Unternehmen

Zahlreiche Dienstleister bieten die Aufnahme von professionellen 360 Grad Touren für die firmeneigene Webseite an. Die virtuellen Rundgänge können dabei durch einige, benutzerfreundliche Anwendungen unterstützt werden. So können sich Kunden mithilfe eines Navigationsmenüs einfach durch die virtuelle Tour manövrieren. Auch können Mitarbeiter- oder Produktinformationen in die 360 Grad Tour eingebunden werden und stehen dem Nutzer in Form von Infopoints oder Verlinkungen zur Verfügung. Zudem können virtuelle Rundgänge in Google Maps eingebunden werden.

Somit ist es für die Besucher nicht nur möglich, sich einen umfassenden Überblick über die Immobilie zu verschaffen, sondern es stehen ihnen auch entsprechende Anfahrtswege zur Ansicht bereit. Wer Immobilien mittels virtueller Tour besichtigen möchte hat bei zahlreichen Anbietern auch die Möglichkeit, per Chat- oder Telekonferenz weitere Informationen über das Objekt zu erlangen. So werden Immobilienmakler per Chat oder Telefon zu der 360 Grad Tour hinzugeschaltet und stehen somit auch für Rückfragen bereit. Darüber hinaus können die 360 Grad Touren auch verschönert werden, indem mittels Computergrafik besonders schönes Wetter simuliert wird. Auch bieten zahlreiche Anbieter statistische Auswertungen der virtuellen Rundgänge an. So kann ausgewertet werden in welchen Räumen sich die Besucher wie lange und zu welcher Uhrzeit aufgehalten haben.

360 Grad Tour – Wie geht das?

360 Grad Tour – Wie geht das?

Generell kann zwischen einer 360 Grad Tour, die aus mehreren zusammengefügten Bildern besteht und 360 Grad Videos, die vergleichbar mit einem Spielfilm auch bewegte Bilder und Ton beinhalten, unterschieden werden. Die Aufnahme von 360 Grad Videos erfolgt entweder mit einer 360 Grad Kamera oder mehreren Einzelkameras, die auf einer speziellen Vorrichtung angebracht sind. Am einfachsten können 360 Grad Videos dabei mit speziellen Kameras aufgenommen werden, da für die zweite Alternative sowohl ein entsprechendes Gehäuse als auch sechs einzelne Kameras benötig werden und dies wesentlich höhere Anschaffungskosten mit sich bringt. Für wen sich eine solche Anschaffung nicht lohnt, der kann auf zahlreiche Anbieter zurück greifen, die professionelle 360 Grad Aufnahmen erstellen. Verschiedene Engeräte machen das Abrufen von 360 Grad Aufnahmen möglich. Am Desktop-Bildschirm erfolgt die Navigation durch das Video anhand der Maus oder den Richtungspfeilen auf der Tastatur. Wer sein Smartphone oder Tablet für den virtuellen Rundgang verwenden möchte, kann dies in den meisten Fällen auch tun. Allerdings muss zuvor eine entsprechende App installiert werden. Auf mobilen Endgeräten erfolgt die Navigation entweder durch das Berühren oder „Wischen“ des Touchscreens oder aber mittels Heben und Senken des Tablets oder Smartphones.

Mittlerweile werden verschiedenen 360° Kameras angeboten:

1. Ricoh THETA S Vollsphärenkamera

Die Ricoh THETA Vollspärenkamera nimmt Bilder und Videos als Kugelpanorama bzw. 360° Grad Aufnahme auf. Mit nur einem Knopfdruck können die Bilder und Videos aufgenommen werden und lassen sich mit einer App auf dem Smartphone ansehen und dann per WLAN direkt in die sozialen Netzen geteilt werden.







2.360FLY Actioncam

Die 360fly Actioncam ist so groß wie ein Tischtennisball und ermöglicht 360°-Panorama-Aufnahmen. Die Steuerung der Kamera erfolgt mit einer Android oder iOS-App. Damit lassen sich die Videos und Bilder über Facebook und Youtube teilen.

360 Grad Tour durch Virtual Reality

Virtual Reality (VR) stellt die Königsdisziplin im Hinblick auf 360 Grad Videos dar. Der Begriff Virtual Reality bezeichnet dabei nichts anderes, als die virtuelle Welt, in die man innerhalb der 360 Grad Tour abtaucht. Während die mithilfe von Kameras zuvor aufgenommenen 360 Grad Bilder oder Videos die einfachste Form von Virtual Reality darstellen, können heutzutage von Computern generierte Welten an die Realität so nahe kommen, dass eine Unterscheidung kaum noch möglich ist. Auch in den mittels Software generierten, dreidimensionalen Welten können Benutzer interaktiv mit der virtuellen Umgebung in Aktion treten. Solche von Computern geschaffene Welten kommen insbesondere bei der Simulation von speziellen Situationen, wie sie beispielsweise für Schulungszwecke benötigt werden, zum Einsatz. Dementsprechend ist eine Flugsimualtion für Piloten nichts anderes, als ein durch Virtual Reality möglich gemachter virtueller Testflug. Virtual Realtiy wird darüber hinaus bei der Entwicklung von neuen Produkten, in der Architektur und der Medizin oder auch bei der Entwicklung von neuen Computerspielen angewandt.

360 Grad Videos – Auch YouTube folgt dem Trend

Das US-amerikanische Videoportal YouTube macht seit Kurzem Live Streaming von 360 Grad Videos möglich. Die Videoplattform unterstützt bereits seit März 2015 das Abspielen von 360 Videos und genießt aktuell mit dem Bereitstellen von Live Streams die Aufmerksamkeit der Online-Community. YouTube bietet ab sofort die Übertragung von 360 Grad Videos in Echtzeit an. Auf seinem Blog wirbt die US-amerikanische Videoplattform damit, dass Nutzer von jetzt an keinen Moment ihres Lieblingsevents mehr verpassen müssen. Ob Sportevent oder Konzert – YouTube ermöglicht es mithilfe von 3D-Technologie, an ausgewählten Veranstaltungen in Echtzeit teilzunehmen und interaktiv mit dem Video zu agieren. Weder Zeit noch Ort sollen laut YouTube die Nutzer von Live Streams davon abhalten, ihre Lieblingskünstler oder -sportler in 360 Grad Ansicht live zu verfolgen. Dabei haben Nutzer der Videoplattform die Möglichkeit, sich durch Drehen des Videos einen umfassenden Überblick darüber zu verschaffen, was im Moment der Aufnahme um das Video herum geschieht. Ein Beispiel zeigt das 360 Grad Video von dem Festival „Coachella„, welches letztes Wochenende in Amerika stattgefunden hat.

Was macht die Faszination von 360 Grad Videos aus?

Der Einsatz von 360 Grad Videos wird zunehmend beliebter. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass wie bereits zuvor beschrieben, YouTube seit dem letzten Jahr das Hochladen von 360 Grad Videos unterstützt und aktuell sogar Live Streaming anbietet. Auch Facebook hat den Trend bereits erkannt und macht seit 2015 das Anzeigen von 360 Grad Videos im Newsfeed möglich. Somit geben einige bekannte Social Media Kanäle den Startschuss für eine weitere Ausbreitung des Trends in der Online-Welt. Doch was genau macht eigentlich den Reiz von 360 Grad Videos aus? Der Zuschauer kann im Vergleich zu herkömmlichen Videos mit der Aufnahme interagieren und wird somit Teil des Medienerlebnisses. Bei 360 Grad Videos steht das Erlebnis im Vordergrund. In dem Zusammenhang trifft der Begriff „Immersion“ genau das, was die Faszination von entsprechenden Videos aus macht. Er bedeutet, dass der Zuschauer vollständig in die Welt des Videos abtauchen kann und sich als Teil des Erlebnisses fühlt.

Fazit

Das Trendthema 360 Grad Aufnahmen genießen in der Online-Welt zunehmende Beliebtheit. Dabei kann zwischen 360 Grad Bilden, die zu Touren zusammen geschnitten werden und 360 Grad Videos unterschieden werden. Einige Unternehmen machen bereits von 360 Grad Touren Gebrauch. Demnach nutzt die Tourismus, Immobilien oder Automobilbranche schon seit einiger Zeit entsprechende Aufnahmen, um ihr Leistungsangebot attraktiver darzustellen. Zudem ermöglichen 360 Grad Touren auch einen umfassenden Einblick die Räumlichkeiten von Unternehmen. Somit kann die firmeneigene Internetseite attraktiver gestaltet und das Interesse der Kunden geweckt werden. Das Erstellen von 360 Grad Touren ist mit relativ hohen Anschaffungskosten verbunden. Wer nur einmalig eine 360 Grad Tour in Anspruch nehmen möchte, der kann auf zahlreiche Anbieter zurückgreifen, die professionelle Aufnahmen der gewünschten Objekte vornehmen. Virtual Reality ist die Königsdisziplin von 360 Grad Aufnahmen. Dabei kommen keine Kameras zum Einsatz, sondern die virtuellen Welten werden mittels Computern generiert. Diese Aufwändige Form von 360 Grad Videos findet beispielsweise in der Aus- und Weiterbildung Anwendung, wenn entsprechende Simulationen zu Schulungszwecken benötigt werden. Bekannte Social Media Plattformen wie YouTube und Facebook folgen bereits jetzt dem Trend von 360 Grad Videos und tragen somit maßgeblich dazu bei, dass 3D Aufnahmen die Zukunft der Online-Welt prägen werden.





