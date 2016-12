Facebook launcht einen weiteren Dienst: Facebook Workplace. Facebook Workplace macht aus dem Social Network ein Intranet Network. Workplace ist eine Intranetlösung für Unternehmen. Facebook hat unter dem Namen Facebook for Work eine eigene Applikation für Unternehmen entwickelt. Die Beta Phase ist abgeschlossen. Jetzt startet der Roll-out. In der Beta Phase haben 1.000 Unternehmen die Funkionalitäten von Workplace mit entwickelt und getestet.

Das Look and Feel erinnert stark an Facebook selber: Jeder der sich mit Facebook auskennt, wird auch in Workplace zurecht kommen. Das ist sehr wichtig, da viele Intranetlösungen an einem unzureichenden Design scheitern. Die Anmeldung erfolgt nicht über einen privaten Facebook Account, sondern über die berufliche E-Mail-Adresse.



Facebook bietet eine Desktop Version sowie die Apps für IOS und Android zum Downlaod an. Damit ist eine optimale Nutzung sichergestellt.



Facebook Workplace stellt einen Newsfeed, Team, Projektgruppen und eine Chat Funktion zur Verfügung. Mit der Applikation für Unternehmen wird eine einfache und erfolgreiche Nutzung gewährleistet.



Preise von Facebook Workplace

Die Preisstruktur richtet sich an ähnlichen Tools aus. Pro User wird eine monatliche Gebühr fällig.

Bis 1.000 Mitarbeiter zahlt man 3 Euro pro User und Monat. Zwischen 1.000 und 10.000 zahlt man 2 Euro pro User. Über 10.000 User zahlen 1 Euro pro User. Für Bildungsunternehmen und Non-Profit Unternehmen ist der Facebook Workplace kostenlos.

Datenschutz

Natürlich wird bei einem Dienst von Facebook das Thema Datenschutz diskutiert. Workplace läuft unabhängig von Facebook. Das Versprechen von Facebook lautet: Keine Werbeeinblendungen und keine Nutzung der Worksplace Daten in Facebook selber.

Hier gibt es weitere Informationen: Datenschutz Facebook Workplace

#facebook #facebookworkplace #workplacebyfacebook