Das globale Thema „Nationales & Internationales (Sport-) Sponsoring“ als erfolgreiches Marketinginstrument ist in aller Munde und Thematik der 69. Ausgabe der Blue Monday Lounge am 20. März 2017 in Düsseldorf.

Warum (Sport-)Marketing so erfolgreich ist diskutieren bei dem Wirtschafts- und Medienkongress in der Alten Federnfabrik hochkarätige Experten in Talks und Interviews mit Moderator Werner Hansch. Über 1.000 Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Sport bringen an diesem Kongress Wirtschaftsentscheider mit Sportanbietern, Fans, Agenturen, PR- und Marketingstrategen sowie Medien zusammen.

