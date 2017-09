Quelle: Echobot Media Technologies GmbH

FDP ist Digital-Partei

Die Ergebnisse zeigen, dass im Durchschnitt nur 2,8 Prozent der Online-Berichte die Digitalisierung thematisieren. Am häufigsten wird die Digitalisierung mit 4 Prozent von der FDP aufgegriffen. Der Breitbandausbau wird von den Parteien am häufigsten angesprochen, gefolgt von dem Thema Industrie 4.0. Flächendeckende schnelle Internetversorgung kommt in 44 Prozent der FDP Berichterstattungen und in jedem Dritten Artikel der Linken vor. Auffällig ist, dass in Verbindung mit den beiden Kanzlerkandidaten das Thema Künstliche Intelligenz am häufigsten auftaucht, bei Angela Merkel mit 28 Prozent und bei Martin Schulz mit 26 Prozent.