Für den neuen Zertifikatslehrgang „Facebook Marketing (DIM)“ des Deutschen Institut für Marketing können sich ab sofort alle Marketing-Interessierten anmelden. Die Schulung bietet die Gelegenheit, mehr über die Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten Social Media Plattform zu erfahren. Die Facebook Schulung zeichnet sich, wie alle Zertifikatslehrgänge des Deutschen Institut für Marketing, durch ein flexibles Lernen aus. Die TeilnehmerInnen entscheiden individuell und nach den eigenen Lernbedürfnissen, wann und wo die Lernmodule absolviert werden.

Beschreibung der Facebook Schulung „Facebook Marketing (DIM)“

Facebook ist in Deutschland nach wie vor der beliebteste und somit wichtigste Social Media Kanal. Fast 15 Millionen User besuchen die Plattform täglich! Diesen Stellenwert sollten sich Unternehmen zu Nutze machen. Das soziale Netzwerk hat eine Vielzahl an Tools und Funktionen zu bieten, um effektives Facebook Marketing zu betreiben. Um hier anzuknüpfen, hat das Deutsche Institut für Marketing die Facebook Schulung „Facebook Marketing (DIM)“ konzipiert. Mittels des Zertifikatslehrgangs erlernen Sie das nötige Know-how und die relevanten Fähigkeiten, um erfolgreich auf Facebook zu agieren. So können Sie mehr Reichweite erzielen und aktiv mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt treten.

Ablauf der Facebook Schulung „Facebook Marketing (DIM)“

Der Zertifikatslehrgang „Facebook Marketing (DIM)“ ist für eine Regelstudienzeit von drei Monaten angesetzt. Als Teilnehmer werden Ihnen acht Online-Module (Videos), die alle relevanten Aspekte des Facebook Marketing abdecken, geboten. Jedes der acht Module wird durch eine Präsentation sowie eine Transferhilfe ergänzt, in der die wichtigsten Inhalte des Online-Moduls noch einmal kurz und bündig zusammengefasst werden. Außerdem werden Sie mit einem Lehrbrief, der tiefer in das Thema Social Media Marketing einsteigt, ausgestattet. Im Lehrbrief enthalten sind zusätzlich einige interessante Praxisbeispiele, Selbstlernaufgaben und Multiple-Choice-Fragen zur Selbsteinschätzung. So wird Ihnen der Transfer in Ihren Arbeitsalltag gewährleistet. Die Schulung wird in Form einer Online-Prüfung abgeschlossen. Diese Prüfung besteht aus 60 Multiple-Choice-Fragen, deren Bearbeitung in etwa eine Stunde beansprucht. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, stellen wir Ihnen Ihr Zertifikat „Facebook Marketing (DIM)“ aus.

Inhalte der Facebook Schulung „Facebook Marketing (DIM)“

Im Ganzen beinhaltet der Lehrgang „Facebook Marketing (DIM)“ acht Module, die alle wichtigen und aktuellen Thematiken des Facebook Marketing behandeln.

Einführung in das Thema Social Media Seiten und Funktionen bei Facebook Edge Rank und Tricks zur Optimierung Content Marketing Facebook Ads und Offline-Verknüpfung Facebook Marketing Controlling Rechtliche Basics Trends und Tools

Weitere Informationen zur Facebook Schulung „Facebook Marketing (DIM)“

Für den Zertifikatslehrgang „Facebook Marketing (DIM)“ können Sie sich ab sofort anmelden. Die Online-Module werden Ihnen dann für 12 Monate im DIM Online-Campus zur Verfügung gestellt. So ist garantiert, dass Sie in diesem Zeitraum dauerhaften Zugriff auf alle Lerninhalte haben.

Sie möchten sich im Bereich Facebook Marketing weiterbilden, wollen die Schulung aber lieber im Rahmen eines klassischen Seminars mit Anwesenheitspflicht absolvieren? Dann besuchen Sie alternativ unser Facebook Marketing Seminar.

