Google Ranking verbessern – Tipp #4: Erstellen Sie Leserorientierte Texte

Google hat in den letzten Jahren deutlich mehr Wert auf Leserfreundlichkeit gelegt. Das bedeutet, Artikel bzw. Webseiten, die Leserorientiert sind und dadurch eine hohe Verweildauer aufweisen, ranken besser in den Suchergebnissen. Dieses sogenannte Userssignal lässt sich nun von Ihnen relativ einfach bearbeiten. Verbessern Sie die Leserorientierung Ihrer Texte, indem Sie zum Beispiel als Einführung des Textes einen Abschnitt einbauen, der Interesse am Weiterlesen weckt. Erstellen Sie eine passende Überschrift und schauen Sie sich in den Google Suchergebnissen an, was auf anderen Seiten zu finden ist und was die Leser dort interessiert. Achten Sie darauf, dass Sie Texte nicht für Google schreiben, sondern dass Sie die Texte auf Ihrer Webseite für den Nutzer schreiben. Wenn der Nutzer daraufhin Ihre Inhalte liest und länger auf der Webseite verweilt, dann konvertiert er auch einfacher, das heißt zum Beispiel, er füllt das Kontaktformular aus oder ruft im Unternehmen an. Auch die Textlänge scheint ein relevantes Kriterium zu sein, denn Webseiten mit längeren Texten ranken in der Regel besser. Mithilfe von Aufzählungen und Überschriften können Sie Ihre Texte strukturieren. In den klassischen Systemen, wie WordPress und Typo3, Haben Sie die Möglichkeit, jedem Text eine H1-Überschrift, also eine Hauptüberschrift, zuzuordnen. Machen Sie den Text für Leser übersichtlicher, indem Sie weitere Abschnitte mit Unterüberschriften (z.B. H2 und H3) versehen. Damit bereiten Sie den Text für den Leser auf. Auch ein Inhaltsverzeichnis bei längeren Texten ist ein Qualitätskriterium, das dafür sorgt, dass Google diese Texte besser ausspielt.