4. Welchen Tipp haben Sie für „gehirngerechtes“ Lernen?

Ach, darum hat sich die leider viel zu früh verstorbene Kollegin Vera F. Birkenbihl ja schon vor Jahrzehnten verdient gemacht, mit Seminaren und Publikationen, siehe „Stroh im Kopf“, wohl demnächst in 50. Auflage beim GABAL-Verlag. Auch sie lag absolut richtig, wie in den letzten 20 Jahren die Neurowissenschaften mehr und mehr belegen konnten, mithilfe der Bild gebenden Verfahren, dem „Gehirn-Scan“. Konkrete Tipps? Ein wenig verallgemeinert vielleicht diese drei: 1. Emotionen: Setting (Farben, Musik …), Bewegung, möglichst viele Sinne im Spiel, 2. Interaktion: Mitmachen / Selbermachen lassen, gemeinsam (Gruppen), Austausch, 3. Methoden-Vielfalt: Medien klassisch (FlipChart, PinWand, Karten …) und modern (PPT, digitale Tools …). Dazu bringen die Praktiker vielerlei Beispiele zum Handbuch beigetragen, etwa Ralf Besser, Dr. Regina Mahlmann, Barbara Messer. Mit klaren Bezügen zu Aussagen der Hirnforschung.

5. Welchen Stellenwert nehmen Kommunikationsstile und -instrumente in der Weiterbildung ein?

Interessanter Punkt – natürlich geht es auch Bildung und Weiterbildung primär immer um Kommunikation, genauso wie in Marketing-Kommunikation und Vertrieb! Nur wenn sie gelingt, die Kommunikation, wird die Trainerin, wird der Berater, werden Coaches dazu beitragen können, dass die Teilnehmenden/Klienten sich über einen Lernerfolg freuen dürfen! Flexibel zu kommunizieren ist da ein Muss. Sei es sinn-volles Anwenden von VAKOG, also das Adressieren aller Sinne, vor allem: visuell = Augen, auditiv = Ohren, kinästhetisch = be-greifen. Dass abwechslungsreiches Einsetzen von Medien Lernen deutlich erleichtert, wussten wir natürlich schon lange vor den modernen Neuro-Erkenntnissen – die das nun bestätigt haben. Immer Empfänger-orientiert natürlich: Für welche Instrumente sind die Teilnehmenden offen, womit wollen und können Sie umgehen? Fein, dass dieser „Instrumenten-Koffer“ mit verfügbaren Tools für Trainer, Coaches und Berater in den vergangenen Jahren immer umfangreicher geworden ist …

6. Auch Weiterbildung ist mittlerweile oft digital geprägt. Wie beeinflusst die Digitalisierung das Lernen?

Oh, da können wir an Ihre Frage 2. (und die Antwort dazu) anknüpfen: Konkret können Sie Teilnehmende/Klienten auf eine Maßnahme einfacher vorbereiten und deren Transfer verstärken, indem Sie digitale Methoden einsetzen. Da landen wir beim Blended-Learning, etwa mithilfe von Chats, also synchroner Kommunikation in Lernräumen – geht natürlich auch mit „dem guten alten Skypen“. Oder mit asynchronen Elementen, simplen digitalen Dateien, die zu bearbeiten sind – bis hin zu Umfragen, Gruppenarbeiten usw. Und natürlich Webinaren oder Webtalks (wie sie regelmäßig bei GABAL e.V. praktiziert werden)… Mein Eindruck ist, dass tatsächlich das Kombinieren von Präsenz und Digital die besten Erfolge bringt. Vorausgesetzt, die „drei Tipps“ aus Antwort 4. sind berücksichtigt 🙂 … Für Persönlichkeiten wie den dominanten Typus bei DiSG gilt dann natürlich „Wahl statt Zwang“. Die gibt es auch für Handbuch-Nutzer: Print oder digital = eBook! Auf dass Trainer, Coaches, Berater wie auch Lerner möglichst viel aus den Inhalten für sich umsetzen mögen. Step-by-step, nachschlagend – oder erst einmal komplett in einem Durchlauf „verschlingend“ …