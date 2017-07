Eine Kommunikationskampagne in 9 Schritten

Eine Kommunikationskampagne muss gut geplant sein und sollte möglichst alle Faktoren berücksichtigen. Um dies zu gewährleisten, haben wir Ihnen eine Übersicht der 9 wichtigsten Schritte zur Planung und Umsetzung einer erfolgreichen Kommunikationskampagne zusammengestellt.

1. Kurzbeschreibung

Hier fassen Sie kurz und knapp alle wichtigen Informationen zusammen und verschaffen sich einen Überblick. Versuchen Sie auch schon hier eine Kurzbeschreibung Ihres zu vermarktenden Produktes hinzuzufügen.

2. Ökonomische Ziele

Definieren Sie vor Start der Kommunikationskampagne, welche ökonomischen Ziele Sie genau erreichen wollen.

3. Sonstige Ziele

Legen Sie fest, welche nicht-wirtschaftlichen Ziele Sie mit Ihrer Kommunikationskampagne verfolgen.

4. Budget

Konkretisieren Sie ein realistisches, festes Budget für die anfallenden Kosten der Kampagne, das Sie nicht überschreiten.

5. Zeitbudget

Definieren Sie einen Zeitrahmen für die Umsetzung Ihrer Kommunikationskampagne.

6. Positionierung Produkt / Leistung

In diesem Schritt müssen Sie Ihr Produkt ausführlich und detailliert beschreiben. Versuchen Sie herauszufinden, welchen Mehrwert Ihr Produkt für den Kunden hat.

7. Zielgruppe

Legen Sie eine Zielgruppe für die Kommunikationskampagne fest und definieren Sie diese genau. Überlegen Sie, warum diese Zielgruppe Interesse an Ihrem Produkt haben könnten und was sie ausmacht.

8. Kernbotschaft / Reason why

Halten Sie die Kernbotschaft der Kommunikationskampagne fest und versuchen Sie zu erkennen, warum diese Kampagne ihren Kunden anspricht und was für eine Wirkung damit erreicht werden kann.

9. Werbemittel

Legen Sie die Kanäle fest über die Sie Ihre Kampagne ausstrahlen wollen. Sie sollten außerdem darauf achten dass, trotz der verschiedenen Kanäle, ein einheitliches Gesamtbild der Kommunikationskampagne beim Kunden entsteht.