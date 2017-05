Mitmach-Marketing – Eine „Win-Win“-Strategie? 5 , 3 Bewertungen

Immer mehr Unternehmen setzen auf das Netzwerk ihrer Verbraucher, Kunden oder Interessenten und beziehen sie in ihre Marketingarbeit mit ein. Diese neue Form der Werbestrategie spiegelt einen neuen Trend wider – das Mitmach-Marketing.

Was versteht man unter Mitmach-Marketing?

Mitmach-Marketing ist eine Form des bekannten Word-of-Mouth Marketing (WOMM), das ins Deutsche mit Mund-zu-Mund-Propaganda übersetzt wird. Unter Mitmach-Marketing versteht man, dass Verbraucher neue oder bereits etablierte Produkte testen, um dem Hersteller anschließend Feedback zugeben sowie Freunden und Bekannten davon zu berichten. Somit wird der Konsument als aktiver „Marketing-Mitarbeiter“ in das Unternehmen integriert. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Empfehlungen im Rahmen des Mitmach-Marketings abzugeben: Von Social Networks und Communities über Blogs und Foren bis hin zu online-basierten Empfehlungssystemen. Die Branche spielt hier keine Rolle, ob Haushaltsgeräte oder Autos, im Netz werden alle Produkte und Dienstleistungen diskutiert und einem Urteil unterzogen. Wer etwas zu sagen hat, teilt seine Meinung im Netz. Im besten Fall gibt die Community sogar eine Empfehlung ab. Die Art und Weise, wie ein Konsument in die Wertschöpfungskette eines Unternehmens einbezogen wird, ist vielseitig. Beliebt sind Wettbewerbe, die im Rahmen einer Kampagne erfolgen. So ließ ein Pizzalieferant Freiwillige ihre Lieblingspizza kreieren. Die besten acht Fan-Pizzen gingen in die Produktion und ihren Schöpfern winkte eine Prämie von 5 Cent pro verkaufter Pizza. Gewinnerin Anja verdiente auf diese Weise 2.777 €.

Mitmach-Marketing als Chance für Unternehmen

Wer ist Ihr Topverkäufer? Der eloquente Vermittler? Oder doch der neue, hochmotivierte Handelsvertreter? Denken Sie einmal einen Schritt weiter. Ein aktiver und positiver Empfehler steigert Ihren Umsatz deutlich schneller, als ein Verkäufer Ihres Unternehmens. Laut einer Nielsen-Studie aus dem Jahr 2012 vertrauen fast 90 % der Befragten Empfehlungen aus ihrem persönlichen Umfeld. Einem Freund oder Bekannten kann man vertrauen und eine Entscheidung, die auf seiner Empfehlung beruht, basiert auf Sicherheit. Damit sind Empfehlungen das stärkste Argument einer Kaufentscheidung. An zweiter Stelle stehen Kundenbewertungen im Internet, Tendenz steigend. Deutlich zu erkennen ist, dass die klassische Werbung nicht mehr mit dem Mitmach-Marketing mithalten kann. Werbespots im Fernsehen treten beispielsweise erst auf Platz sieben auf.

Doch wie kommen diese Ergebnisse zustande?

Die klassische Kundenakquise wird zunehmend mühsamer. Erstnutzer verlieren an Mut und Werbung wird teurer. Das Abfangen von Kunden der Konkurrenz ist häufig nur noch durch einen geringeren Marktpreis möglich. Kunden durch Empfehlungen zu generieren ist weitaus günstiger. Mit dem Einsatz von Mitmach-Marketing kann die Kundenloyalität deutlich verbessert werden. Durch die Einbindung von Zielgruppen in kooperative Marketingkampagnen, entsteht eine Beziehung zwischen Marke und Konsument. Die Teilnehmer des Mitmach-Marketings fühlen sich ernst genommen, wertschätzen diese Nähe und verändern ihre Haltung gegenüber dem Unternehmen positiv. Kaufentscheidungen werden schneller getroffen und Empfehlungen werden leichter weitergegeben. Je intensiver ein Kunde am Entstehungsprozess eines Produktes mitgewirkt hat, desto attraktiver ist diese Marke für ihn. Der positive Nebeneffekt: Unternehmen müssen dazu nur geringe Kosten aufwenden. Kunden am Wertschöpfungsprozess teilhaben zulassen bietet also eine großartige Chance, das eigene Dialogmarketing voranzutreiben. Die Bedeutung von Kundenintegration bestätigt eine weitere Studie: 87% der deutschen Konsumenten wünschen sich von den Marken stärker eingebunden zu werden. Laut der Studie von TWI Surveys, wird die Word-of-Mouth-Werbung die klassische Werbung in den kommenden fünf Jahren überholen. Auch der Marketingexperte

Prof. Dr. Bernecker ist vom Mitmach-Marketing überzeugt: „Das Mitmach-Marketing bietet gerade für mittelständige Unternehmen ein echtes Potenzial! So kann die gelebte Qualität des Unternehmens optisch sichtbar gemacht werden!“

Mitmach-Marketing – Einsatzbereiche

Beim Mitmach-Marketing bestehen vielfältige Einsatzorte: Ein wichtiger Einsatzort ist die Marktforschung. Der Kunde tippt seine Daten eigenständig ein, dadurch gewinnen sie an Aussagekraft und Qualität. Außerdem gibt er eine Menge von sich preis, wahrscheinlich mehr als sonst. Die Produzenten erhalten auf diese Weise wertvolle Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Je mehr Teilnehmer sich am Mitmach-Marketing beteiligen, desto valider wird das Ergebnis der Kampagne und desto besser trifft es die Ansprüche der Kunden. Konsumenten, die als Produkttester aktiv sind, leisten dem Unternehmen eine wertvolle Hilfestellung in der Produktentwicklung. Immer wieder sieht man in den sozialen Medien Anzeigen: „Produkttester gesucht!“. Die Teilnehmer bekommen die kostenlosen Produkte nach Hause geliefert, testen diese und bewerten sie anschließend. Indem sie auf mögliche Schwachstellen hinweisen, kann das Produkt somit weiterentwickelt und optimiert werden. An dieser Stelle darf und soll der Konsument auch eigene kreative Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Einen weiteren Einsatzbereich stellt die Werbung dar. Durch das Mitmach-Marketing werden Konsumenten zu Logo-Werbeträgern. Sie drehen Werbefilme, entwerfen Designs und gestalten Anzeigen. So rief beispielsweise eine Autovermietung ihre Kunden auf, Anzeigenmotive zu entwickeln. Dem Gewinner winkte ein Cabrio-Wochenende. Des Weiteren kann Mitmach-Marketing sogar im Personalrecruiting eingesetzt werden, denn wenn der künftige Mitarbeiter aus dem Kundenkreis stammen soll, wird man hier schnell fündig. Als freiwillige Multiplikatoren und Mundpropagandisten sind es letztendlich die Konsumenten, die die neuen Produkte auf den Markt bringen. Da sich die Konsumenten mit dem Abgeben einer schlechten Bewertung gegen ein Ausnutzen wehren, sollten sie, genauso wie die Unternehmen, vom Mitmach-Marketing profitieren.

Machen Sie Ihre Kunden zu Ihren Fans!

