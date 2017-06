Bitte bewerten Sie diesen Artikel!

Vielleicht haben Sie es schon auf unserer Startseite gesehen oder den zugehörigen Radiospot gehört: Wir haben aufregende Neuigkeiten! Am 13. Juli 2017 veranstalten wir gemeinsam mit unserem Partner Westfunk zum ersten Mal den Zukunftskongress „OnlineMarketing im Pott“ in Duisburg. Unter dem Motto „Praxisorientiert. Umsetzungsnah. Zukunftsorientiert.“ richtet sich diese Veranstaltung an alle Unternehmer und Marketeers im Ruhrgebiet und Umgebung.

OnlineMarketing im Pott – Die Agenda

OnlineMarketing im Pott, das ist der neue Zukunftskongress in Duisburg. Am 13. Juli 2017 funktionieren wir das Theater am Marientor für Sie zu einem Kongresszentrum um: Den ganzen Tag über wird es hier um Digitalisierung gehen, während der fünf Expertenvorträge, wie auch in den Netzwerkpausen und beim Feierabendbier.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die konkreten Themen des Kongresses:

Aktuelle Themen im Digitalen Marketing – Ein Überblick

Um 10.30 Uhr begrüßt Sie Prof. Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing, mit seinem Eröffnungsvortrag. Der Überblick zu dem Oberthema „Digitalisierung“ wird Ihnen den richtigen Einstieg in den Tag bereiten.

Online Marketing im Mittelstand

Felix Beilharz präsentiert im Anschluss einen stark anwendungsbezogenen Vortrag mit vielen einfach umsetzbaren Online Marketing-Tipps und To-Do’s für jeden Wissensstand.

Reichweite und Innovationen im Werbegeschäft Audio

Um das große Potential digitaler Audioangebote für Werbezwecke geht es nach der Mittagspause im Vortrag von Frank Bachér von RMS Radio Marketing Service.

Recht im Online Markting

Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE hat sich auf die Beratung der Online-Branche spezialisiert. Sein Vortrag enthält wichtige Informationen zu den typischen Haftungsfallen im Internet.

Social Media Marketing für kleine und mittlere Unternehmen

Referent Lukas Paas ist Projektleiter des Online Marketings beim Deutschen Institut für Marketing und unterstützt hier seine Kunden zu verschiedensten Themen, darunter Social Media Marketing und gibt seine Erfahrungen gerne an Sie weiter.

Weitere Informationen zum Ablauf, den Referenten, der Location und vielem mehr finden Sie auf www.onlinemarketing-im-pott.de. Wir freuen uns auf einen spannenden Kongresstag mit Ihnen!

Sichern Sie sich noch bis zum 01.07.2017 die vergünstigten Frühbuchertickets!