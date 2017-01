Printwerbung

Zeitschriften

Zeitschriften besitzen gegenüber der Tageszeitung neben den Informationen die übermittelt werden zusätzlich eine Unterhaltungsfunktion. Zeitschriften haben im Gegensatz…

einen längeren Erscheinungsturnus (z.B. monatlich) und damit eine geringere Aktualität

eine höhere formale Qualität

ein verstärktes Vorkommen von gehäuftem Lesen (mehr als nur ein Werbekontakt) und gedehntem Lesen (das Lesen einer Ausgabe erstreckt sich über das Erscheinungs¬intervall hinaus)

Zeitschriften dienen stärker der Vertiefung von aktuellen Nachrichten und sind damit besser geeignet, um imageorientierte Kommunikation umzusetzen. Es gibt verschiedene Arten die unterschieden werden: Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Kundenzeitschriften. Kundenzeitschriften (Hauszeitschriften oder Corporate Publishing Produkte) haben in den letzten 20 Jahren einen enormen Zuwachs zu verzeichnen. Es existieren sowohl Zeitschriften im B2C- (Business to Consumer) als auch im B2B-Umfeld (Business to Business). Unter den Fachzeitschriften sind branchenorientierte Titel, welche Entscheider einer bestimmten Branche ansprechen (z.B. Tabak-Zeitung), funktionsorientierte Titel, die auf Leser aus ähnlichen Funktionsbereichen unterschiedlicher Branchen zielen (z.B. Beschaffung aktuell) und themenorientierte Titel mit branchen- und funktionsunabhängigen gemeinsamen Themengebieten (z.B. Management & Seminar) zusammengefasst. General-Interest-Titel als Publikumszeitschriften sprechen die Gesamtbevölkerung an und behandeln allgemein interessierende Themen. Hierzu zählen aktuelle Illustrierte und Programmzeitschriften wie z.B. Stern, Focus und TV-Today. Zielgruppenzeitschriften sprechen bestimmte Bevölkerungssegment (Frauen, Männer, Jugendliche usw.) an und erreichen mit einem relativ breitem Themenfeld eine hohe Reichweite in dieser Zielgruppe wie z.B. Brigitte und Bravo. Special-Interest-Titel sprechen wiederum die gesamte Bevölkerung an, beschränken sich aber auf spezielles Themen und haben eine hohe Sachkompetenz und Beratungsfunktion, wie z.B. Schöner Wohnen, Auto Motor und Sport und Computerzeitschriften.