„Ziele erreichen“ boomt zur Zeit in den Google-Abfragen. Wie passend, dass das Deutsche Institut für Marketing in Verbindung mit seiner Tochtergesellschaft YouMagnus diesen Zeitpunkt ausgewählt hat, um einen neuen Online-Lehrgang zu launchen: Selbst- und Zeitmanagement.

Das Erreichen von Zielen steht in enger Verbindung zum Zeitmanagement. Wie oft haben wir das Gefühl, am ganzen Tag mal wieder nichts geschafft oder gar erreicht zu haben, also unserem Ziel kein Stück näher gekommen zu sein. Wir haben deshalb einen Online-Lehrgang aus 10 praxisreichen Modulen zusammengestellt. Jedes Modul besteht aus einem kurzen Input-Video, einem dazugehörigen Text und mindestens einer Transferaufgabe (insgesamt 21 Transferaufgaben). Die „Präsenzzeit“, die Sie am Computer verbringen, ist dabei ganz kurz gehalten – denn wir wissen, dass Sie kaum Zeit haben. Die Videos und Texte enthalten wertvolle Denkanstöße, auf denen die Transferaufgaben aufbauen. Diese wurden dafür konzipiert, sich in Ihren Alltag einzugliedern und so die Brücke zwischen Lehrgang und Arbeits- oder Privatleben zu schlagen. Deshalb erhalten Sie hier auch Materialien, wie Pläne und Leitfäden, die Sie nach dem Lehrgang zur Strukturierung und Organisation weiterverwenden können.

Das erwartet Sie im Lehrgang „Selbst- und Zeitmanagement“:

10 aufeinander aufbauende Module, die den Weg zu verbessertem Zeitmanagement aufzeigen

Für unterschiedliche Lerntypen geeignete, kurze Inputs zu jedem Modul

angeleitete Reflexion Ihres individuellen Zeitmanagements

21 praxisnahe Aufgaben zum Transfer in den Alltag

Handouts zur weiteren Verwendung nach dem Lehrgang (Pläne, Leitfäden, Checklisten, …)

Freie Hand bei der zeitlichen Einteilung der Lektionen und flexibles Einstiegsdatum

Zugang zum DIM Online-Campus

Unser Online-Lehrgang ist genau richtig für Sie, wenn…

… Sie aktiv und aus unterschiedlichen Blickwinkeln an Ihrem Zeitmanagement arbeiten möchten.

… Sie Ihr Zeitmanagement nicht nur oberflächlich angehen möchten, sondern zur Reflexion bereit sind.

… Sie Ihr Zeitmanagement im Beruf, im Privatleben oder beidem verändern möchten.

… Sie Ihr Selbstmanagement verbessern möchten.

… es Ihr Ziel ist, Ihre Ziele konsequenter zu erreichen.

Die 10 Module auf einen Blick:

Persönliche Einstellung / Selbstmanagement Ausgangslage Das Setzen von Zielen Hindernisse der Zielerfüllung Das Priorisieren von Aufgaben Delegieren von Aufgaben Zeitplanung und Selbstorganisation Büroorganisation Regeln und Grenzen aufzeigen – NEIN sagen können Pausen, Motivation und Belohnung

Wichtig: Diesen Lehrgang können Sie jederzeit starten!



Ab dem 01. Juni 2017 kostet dieser Lehrgang 99,- €. Zugänge, die bis dahin kostenlos gebucht wurden, bleiben dennoch für 6 Monate gültig.

