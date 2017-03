Live-Webinar zum Thema „Suchmaschinenoptimierung (SEO)“ – Fr., 17. März, 10.00 Uhr 5 , 1 Bewertungen

Kunden recherchieren online Informationen zu Unternehmen und deren Produkten oder Dienstleistungen, vergleichen Preise und lesen Bewertungen anderer Kunden. Bis zu 90% der Kunden nutzen dazu vor einem Kauf bekannte Suchmaschinen wie Google und Co. Von den Besucherströmen der Suchmaschinen profitieren nur die am besten optimierten Seiten, während die anderen faktisch nicht existieren. Unser Live-Webinar „Suchmaschinenoptimierung (SEO)“ vermittelt Ihnen die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung. Erhalten Sie einen Einblick in die Funktionsweise der großen Suchmaschinen und die Techniken, um Ihre Rankingpositionen in den Suchergebnissen bei Google zu verbessern. So trägt Suchmaschinenoptimierung wesentlich zum Erfolg Ihres Online Marketing Mix bei.

Sie möchten mehr über das Thema SEO erfahren?

Das erwartet Sie:

Einstieg und Überblick

Keyword-Recherche

Content Strategie

Website Optimierung (OnPage und OffPage)

Ausblick und Fazit

In unserem Live-Webinar mit dem Fachexperten Lukas Paas, Projektleiter und Fachexperte für Online Marketing am Deutschen Institut für Marketing in Köln, erhalten Sie einen Überblick über das Themengebiet Suchmaschinenoptimierung (SEO), u.a. was Sie bei der Optimierung Ihres Internetauftritts beachten sollten, damit Sie Ihre Sichtbarkeit verbessern und somit Kunden und potentielle Neukunden besser erreichen.

Das Webinar findet am Fr., 17.03.2017 von 10:00 – 11:00 Uhr statt.

HINWEIS: Es können maximal 100 Teilnehmer an dem Webinar teilnehmen. Die Vergabe der Plätze erfolgt dabei nach dem „First come, first serve“-Prinzip.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß!

