Live-Webinar „Online Marketing für Versicherungsvermittler“

Sie sind Versicherungsvermittler und wollen wissen, wie Sie Ihren Internetauftritt optimieren können?

Dann nehmen Sie am Live-Webinar von www.versicherungsvermittlercheck.de teil:

Thema : Online Marketing für Versicherungsvermittler

: Online Marketing für Versicherungsvermittler Datum : Donnerstag, 19.10.2017 von 10:00 – 11:00 Uhr

: Donnerstag, 19.10.2017 von 10:00 – 11:00 Uhr Referent: Prof. Dr. Michael Bernecker (Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing)

Die Relevanz des Marketing für Versicherungsvermittler

Als selbstständiger Vermittler ist die Selbstvermarktung unverzichtbar, weil das Versicherungsgeschäft mit der 1:1 Kundeninteraktion steht und fällt. Speziell im Online Marketing aber gibt es für viele Vermittler noch enormes Optimierungspotential, welches genutzt werden muss, um in diesem momentan dynamischen Umfeld aus der Konkurrenz hervorzustechen.

Digitalisierung ist nicht optional

Die Versicherungsbranche wandelt sich. Immer öfter kommt der Vermittler mit dem Tablet in der Hand zum Kundentermin und erstellt daraufhin ein virtuelles Angebot, welches dieser gegebenenfalls per Stylus digital unterschreiben kann. Auch bei der Schadensmeldung und der Rundumbetreuung erwarten Kunden mittlerweile eine reibungslose Abwicklung – 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Die meisten Versicherungen sind zudem auf Social Media unterwegs und haben sich eine hochwertige Webseite aufgebaut, welche als eine der wichtigsten Informationsquellen fungiert. So bevorzugen laut einer Bain-Studie beispielsweise 60 % der Versicherten das Internet als Interaktionskanal.

Umso wichtiger, dass nicht nur die Versicherungsgesellschaft, sondern auch der Versicherungsvermittler selbst die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. Mithilfe dieses Webinars kommen Sie einer effektiven Online Marketing Strategie einen großen Schritt näher!

In diesem speziellen Online Marketing für Versicherungsvermittler Webinar lernen Sie,

wie Sie mit einfachen Online-Tools Ihre Reichweite erhöhen.

Social Media effektiv zu nutzen.

eine aussagekräftige Webpräsenz zu erstellen.

angemessen mit online Kundenfeedback umzugehen.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz aus 10 Jahren Seminaren, Workshops und Weiterbildungsangeboten zum Thema Online Marketing und nehmen Sie an unserem Live-Webinar „Online Marketing für Versicherungsvermittler“ mit dem Online-Experten Prof. Dr. Michael Bernecker teil.

Das Webinar findet am Do. 19.10.2017 von 10:00 – 11:00 Uhr statt.

Die Teilnahme ist für Inhaber eines kostenpflichten Profils auf versicherungsvermittlercheck.de ist kostenlos!

HINWEIS: Es können maximal 100 Teilnehmer an dem Webinar teilnehmen. Die Vergabe der Plätze erfolgt dabei nach dem „First come, first serve“-Prinzip.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß!

