Blogverzeichnisse im Überblick

Bloggen ist in! Das ist nach wie vor so – auch in Zeiten von Instagram und Snapchat. Denn Bilder allein sagen nicht alles. Blogs geben gerade Unternehmen die Möglichkeit, sich von Wettbewerbern zu differenzieren, indem Sie Nutzern einen Mehrwert bieten. So wird das Interesse der Internetnutzer gefesselt und im besten Fall zugunsten des Unternehmens beeinflusst. Auch wenn die Bedeutung von Blogverzeichnissen für Blogger in den letzten Jahren etwas abgenommen hat, sollte man diese als Tool zur Traffic- und Backlink-Generierung für den eigenen Blog oder die eigene Webseite nicht ganz abschreiben. Denn bei der Fülle an Blogs, die es zu allen Themenbereichen von Sport über Lifestyle bis zu Wirtschaft gibt, sind Blogverzeichnisse hilfreich, um schnell und einfach gefunden zu werden.

Wir stellen Ihnen im Folgenden einige Blogverzeichnisse kurz vor:

Webwiki

Kein Blogverzeichnis als solches, aber trotzdem nützlich, um Besucher für den eigenen Blog zu gewinnen. Wenn man eine Webseite oder eben die Blogseite hinterlegt, trägt man relevante Keywords und eine Kurzbeschreibung ein. Das Wichtige bei Webwiki sind die Bewertungen, bei der Sterne vergeben und Kommentare verfasst werden können.

Hier gelangen Sie zum Blogverzeichnis: Webwiki

Suchnase

Dieses Verzeichnis ist einfach aufgebaut: Auf der Startseite werden die Kategorien mit einigen Unterkategorien aufgelistet. Unter den jeweiligen Kategorien gibt es Direkt-Links zu den Blogseiten. Außerdem kann man sich die Detailseite des Blogs anzeigen lassen, inklusive Beschreibungstext und Kontaktinfos. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Blog zu bewerten.

Weitere Informationen finden Sie hier: Suchnase

Bloggerei

Bloggerei ist ein übersichtliches Verzeichnis, mit verschiedenen Funktionen. Oben auf der Seite sind stets die Zahlen der Blogs und Nutzer, die online sind, präsent, außerdem gibt es den Blog der Woche. Der Blog Spion zeigt den Live-Log der besuchten Blogbeiträge und deren Rank an, abhängig vom Alter des Beitrags und der Anzahl der Leser in dieser Zeit. Außerdem bietet Bloggerei die Unterseiten „Top-Themen“, auf der die 20 meistgelesenen Blogbeiträge der letzten drei Tage aufgeführt werden, und „Top-Blogs“, die Top 100 der Blogs. Für einen Eintrag besteht allerdings eine Backlink-Pflicht.

Hier geht es zum Blogverzeichnis: Bloggerei

Bloggeramt

Bloggeramt ist ein optisch ansprechendes Verzeichnis. Auf der Startseite werden neue Blogbeiträge auf den „Schwarzen Brett“ angezeigt und unter „Amtsbereiche“ die verschiedenen Kategorien. Auf den Detailseiten der Blogs sind eine Beschreibung und die nach Aktualität sortierten Beiträge aufgeführt. Außerdem tauchen auf der Detailseite die Bewertung und das Ranking des Blogs auf. Wie genau das Ranking zusammengesetzt ist, ist nicht bekannt, allerdings spielen Aktualität, Bewertungen und Anzahl der Favoriten laut Bloggeramt eine Rolle. Unter „TopBlogs“ werden die Top 100 aufgelistet.

Hier mehr erfahren: Bloggeramt

Blogoscoop

Mit vielen Funktionen kann Blogoscoop aufwarten. Um alle Tools nutzen zu können, muss aber ein Banner von Blogoscoop auf dem eigenen Blog eingebunden werden. Verfügbar sind zum Beispiel Statistiken zu den Nutzern (Geschlecht, Alter) und zu Seitenaufrufen. Außerdem kann man Blogs bewerten und auf der Karte Blogs rund um einen beliebigen Standort finden. Diese Funktionen eignen sich besonders dazu, Kontakt zu anderen Bloggern aufzunehmen.

Zum Blogverzeichnis: Blogoscoop

TrustedBlogs

Optisch sehr attraktives, hochwertiges Blogverzeichnis. Auf der Startseite werden beliebte Themen und Empfehlungen genannt, außerdem sind hier die meistgelesenen und beliebtesten Blogs zu finden sowie neueste Blogs und Beiträge. Im Profil des Bloggers sind der Link zum Blog und eine kurze Beschreibung enthalten. Die Blogbeiträge sind sehr ansprechend mit Foto abgebildet. Es besteht keine Backlink-Pflicht, um aufgeführt zu werden.

Hier geht es zum Blogverzeichnis: TrustedBlogs

Blogwolke

Das Verzeichnis Blogwolke bietet keine Statistiken, ist aber übersichtlich gestaltet. Auf der Startseite werden beliebte Tags, neue Blogs und die wöchentlichen Top 3 jeder Kategorie angezeigt. Die Links führen auf die Detailseite des Blogs, wo der Link zum Blog und eine Kurzbeschreibung enthalten sind. Außerdem werden fünf vergleichbare Seiten aufgelistet. Um auf Blogwolke verzeichnet zu werden, muss beim Eintragen ein Code erzeugt und im eigenen Blog eingebunden werden. Weiterhin besteht eine Backlink-Pflicht.

Hier finden Sie weitere Infos:

BlogAlm

Die BlogAlm ist ein Blogverzeichnis und listet deutschsprachige Blogs mit eigenen Inhalten. Die aufgenommenen Seiten unterliegen einem gewissen Qualitätsstandard. Dabei duldet die BlogAlm keine Spamblogs oder Blogs mit unvollständigem Inhalt. Auf der Startseite werden die gelisteten Blogs in verschiedenen Kategorien vorgstellt. BlogAlm bietet auch die Möglichkeit weitere Links zu Blogs vorzuschlagen

Hier finden Sie weitere Infos: BlogAlm

Teads LABS

Das Blogverzeichnis Teads LABS präsentiert auf Ihrer Website verschiedene Blog Rankings. Diese Rankings erfolgen nach errechneten Kriterien wie zum Beispiel Verlinkungen und Teilungen der Beiträge. Neben dem Gesamtranking führt Teads LABS diverese weitere Kriterien auf. Das Blogranking ist sehr ansprechend mit einem jeweiligen Foto des Blogs gestaltet. Teads LABS differenziert die Rankings neben den deutschsprachigen Blogs in acht weitere Sprachen. Das eignet sich besonders gut, um international nach Blogs zu suchen.

Zu dem Blogverzeichnis geht es hier: Teads LABS

blogli.de

Dieses Verzeichnis ist kostenlos und hat keine Backlinkpflicht. Vor der Aufnahme ins Blogverzeichnis werden alle Blogs redaktionell geprüft. Auf blogli.de werden durch RSS-Feads immer die neusten Blogartikel angezeigt. Blogartikel sind nach Kategorien, Tags und nach neuen Blogartikeln unterteilt. Die Blogbeiträge sind mit einem Foto gestaltet und führen durch eine Verlinkung auf den jeweiligen Beitrag.

Weitere Infos finden Sie hier: blogli.de

BlogScene

BlogScene ist ein übersichtliches Blogverzeichnis mit vielen Funktionen. Auf der Startseite werden die verschiedene Kategorien von BlogScene vorgestellt. Blogs werden nach neuen Blogs, Bewertungen und nach Klicks gelistet. Für jeden gibt es die Möglichkeit, sich auf BlogScene anzumelden und auch Blogs zu bewerten.

Hier geht es zum Blogverzeichnis: BlogScene

Blogeintrag

Blogeintrag ist ein redaktionell gepflegter Webkatalog für Blogs. In das Blogverzeichnis kann man Blogs kostenlos eintragen. Blogeintrag listet Blogs zu allen Themen. Auf der Startseite werden neue Blogs und Topseiten angezeigt. Das Blogverzeichnis stellt Blogs in einer Kurzbeschreibung vor und führt den Link auf.

Weitere Infos finden Sie hier:

TopBlogs

Dieses Verzeichnis gehört zu den ältesten und größten deutschsprachigen Blog Top Listen für Webblogs. TopBlogs listet Blogs zu allen Themen innerhalb verschiedener Kategorien. Alle gelisteten Blogs stellt TopBlog mit einer Kurzbeschreibung und einem Foto des Blogs vor. Zusätzlich gibt es einen Überblick über die Besucher, die Seitenaufrufe und die Bewertung des Blogs.

Hier geht es zu dem Blogverzeichnis: TopBlogs

Vermissen Sie ein Blogverzeichnis? Haben Sie selber ein Blogverzeichnis aufgebaut? Dann informieren Sie uns. Wir ergänzen unsere Liste laufend.

10 Tipps für gutes Bloggen!

Natürlich sollte ihr Blog auch guten Content binhalten, um so die Reichweite, die aus dem Blogverzeichnis generiert wird sinnvoll einzufangen. Mit diesen Tipps geht es vielleicht einfacher:

Lassen Sie möglichst mehrere Autoren im Firmen-Blog zu Wort kommen. Stellen Sie alle Autoren ausführlich mit Foto, Lebenslauf (was berechtigt jemand dazu, in Ihrem Blog zu schreiben?) und Hobbys vor. Kennzeichnen Sie immer, von welchem Autor ein Beitrag stammt. Lassen Sie Ihre Autoren immer in der Ich-Perspektive zu Wort kommen. Nennen Sie Quellen, wenn Sie sich in Ihrem Blog auf Fakten berufen. Verzichten Sie nach Möglichkeit auf Produkthinweise und Marketing-Blubberblasen. Halten Sie Ihren Blog so aktuell wie möglich. Lassen Sie Ihre Leser ohne große Hürden bei der Kommentarfunktion zu Wort kommen lassen: Je mehr (unabhängige) Kommentare, umso besser. Achten Sie auf ausreichende Verlinkungen zu anderen Blogs und Quellen. Verzichten Sie auf Online-Werbung: Ein Corporate Blog ist bereits ein Marketing-Instrument. Werbung zur Refinanzierung hat dort nichts verloren.

Kennen Sie noch weitere gute Blogverzeichnisse? Dann teilen Sie uns Ihre Vorschläge gerne in den Kommentaren mit! Wir prüfen diese und ergänzen sie gegebenenfalls.

