Die Anfänge der Google Bilder

Die Google Bildersuche wurde 2001 implementiert, nachdem Google erkannt hatte, dass die Suche nach Bildern eine hohe Relevanz bekommen hatte. Unten sehen Sie eine Ur-Version von Google von 1998; damals noch in der Beta Version und ohne Bildersuche. Diese wurde ab 1999 zur kommerziellen Nutzung freigeschaltet.

Google Bildersuche: Was kann sie und wie funktioniert sie?

Prinzipiell funktioniert die Google Bildersuche genau wie die herkömmliche Google Suche. Sie geben einen Suchbegriff ein und Google zeigt Ihnen die laut Google Algorithmus passendsten Bilderergebnisse für Ihre Suchanfrage.

Das wissen die Meisten. Viele kennen allerdings die Filteroptionen der Bildersuche nicht, die Sie aktivieren, wenn Sie auf „Tools“ klicken (siehe Screenshot). Nun können Sie beispielsweise auswählen, dass Sie lediglich „zur Wiederverwendung gekennzeichnet(e)“ Bilder suchen möchten, das heißt jene, die Sie ohne Copyright-Verletzungen für Folien, Blogbeiträge oder Websites nutzen dürfen. Außerdem können Sie nach besonders hochauflösenden Bildern (z.B. für Ihren Desktophintergrund) oder bei Aktivierung der „Gesichter“-Option im Reiter „Typ“ Bilder filtern, die Menschen zeigen. Probieren Sie einmal selbst die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten aus, um verschiedene Arten von Bildern zu finden!

Google Bildersuche – warum manche Bilder vor anderen angezeigt werden

Geben Sie doch einmal den Zahlencode 241543903 in der Suchleiste ein. Ja, wirklich, versuchen Sie es einmal! Sie werden höchstwahrscheinlich mehrere Bilder gefunden haben, auf denen Personen Ihren Kopf in den Kühlschrank stecken.

Wie das kommt?

Der amerikanische Blogger David Horvitz hatte seine Leser aufgefordert, ein solches Bild hochzuladen und mit dem hashtag „241543903“ zu verlinken.

Dass nun Google Bilder unter diesem Zahlencode eine Vielzahl an Menschen anzeigt, die im wahrsten Sinne des Wortes einen kühlen Kopf bewahren, liegt daran, dass es kaum Konkurrenzbilder gibt, die im Entferntesten mit diesem Zahlencode in Verbindung zu bringen wären. Folglich werden weisen diese Bilder (und ein paar Memes, die als Reaktion auf dieses Experiment hochgeladen wurden) ein hohes Google Ranking auf. Sie spiegeln aufgrund der Verlinkung des Zahlencodes exakt das wider, was der Nutzer gesucht hat – jedenfalls nach Google Logik. Wäre derselbe Zahlencode eine vielbenutzte Kombination (etwa eine Seriennummer), würden diese Bilder wahrscheinlich nicht die vorderen Plätze der Google Bildersuche dominieren.

Die Relevanz der Google Bildersuche als Traffic-Lieferant

Laut einer ,,Aufgesang“ Studie von 2016 stellt die organische Google Suche mit einem Anteil von 85% den mit Abstand wichtigsten Traffic-Kanal für deutsche Online-Shops unterschiedlicher Branchen dar. Schon 2014 war die Google Bildersuche mit einem 60%igen Wachstum gegenüber dem Vorjahr der am rasantesten wachsende Traffic-Lieferant innerhalb der universellen Google Suche, der einen Anteil von 10% am Gesamttraffic ausmachte. Ein Beispiel für die Einbindung von Bildern oder Karten in die herkömmliche Suche sehen Sie hier:

Die immer größer werdende Bedeutung der Google Bildersuche als Tool, um Traffic zu generieren, haben auch wir beobachtet.

Wie im Bild unten zu sehen ist, wurden 25% der neuen Nutzer, das heißt diejenigen, die durch eine Verlinkung (eine Werbeanzeige von Facebook, ein Bild bei Google Bilder etc.) zum ersten Mal unsere Webseite besucht haben, von der Google Bildersuche zu uns geleitet.

Umso wichtiger also, dass Bilder entsprechend dahingehend optimiert werden, dass diese in der Bildersuche auf den vorderen Plätzen auftauchen, auf die natürlich tendenziell eher geklickt werden.

Im Folgenden werden wir Ihnen zeigen, wie Sie unter SEO (Search Engine Optimization) Gesichtspunkten mehr Traffic auf Ihre Webseite durch die Optimierung von eingebetteten Bildern generieren können und von vornherein relevante Bilder erstellen, die bei der Bildersuche ganz vorne landen. Außerdem kann selbst der beste Content, der viele User durch die herkömmliche Google Suche anlockt, so noch einmal an Reichweite zulegen.

Wie können Sie also Ihre Bilder auf die vorderen Plätze bringen?

Google Bildersuche: 10 Faktoren der Bilder Optimierung (Bilder SEO)

Der Google Algorithmus, der verantwortlich für die Reihenfolge der gelisteten Bilder ist, ist äußerst kompliziert. Nichtsdestotrotz gibt es einige Elemente, die dafür sorgen dass ein Bild weiter oben zu finden ist:

Der Dateiname: Das Bild sollte nach relevanten Keywords benannt worden sein, denn nur so kann es auch von der Google Suchmaschine für die jeweilige Suche explizit gefunden werden, zum Beispiel: „Google-Bildersuche-Screenshot.jpg“ statt „GB Screenshot.jpg“ für das Bild am Anfang dieses Beitrages. Mehrinformationen werden mit Bindestrich oder Unterstrich getrennt. Der Webseitentitel: Der Titel der Website, auf der Google das Bild gefunden hat, besitzt für den Abgleich der Relevanz des Suchergebnisses mit der Suchanfrage des Benutzers eine hohe Bedeutung. Der Alt Tag (Alt-Attribut) des Bildes: Hierbei handelt es sich um eine alternative Markierung (eng. alt tag) des Bildes, welche den Inhalt des Bildes hinreichend beschreiben sollte. Da Suchmaschinen ,,blind“ sind, identifizieren Google und Co. nicht den visuellen Inhalt des Bildes, sondern die im Hintergrund hinterlegte und nicht sichtbare Beschreibung des Bildes. Daher sollte diese ebenfalls relevante Keywords enthalten, die Google dann zum Bild bzw. zur verknüpften Webseite führt. Die Bildunterschrift: Wird ebenso in die Suchparameter von Google einbezogen und kann ähnliche positive Effekte für eine höhere Listung Ihrer Bilder haben. Der umliegende Text: Die Google Bildersuche überprüft, ob der Text über/unter/neben dem Bild der Suchanfrage des Nutzers entspricht, das heißt, ob dieser Relevanz für ihn hat. Bilddimensionen: Gängige Formate wie 16:9 oder 4:3 werden – abhängig von den anderen Faktoren des Bildes und der verlinkten Webseite – von Google bevorzugt. Bildgröße: Auch hier werden „normal“ große Bilder (etwa von 320 x 240 bis 1280 x 960 Pixel) eher vor sehr kleinen Bildern (z.B Profil-Avatare) oder sehr großen Bildern (etwa Full HD Bildschirmhintergründe) angezeigt. Dateigröße: Da es länger dauert größere Bilder von Webseiten zu laden und die Ladegeschwindigkeit der Webseite ein Kriterium ist, mit der Google Bilder rankt, empfiehlt es sich, Bilder zu komprimieren oder kleinere Bilder (=/< 200 kb) zu verwenden. Die Bild-Popularität und -Relevanz: Generell gilt, dass je relevanter das Bild für eine jeweilige Google Bildersuche ist, desto eher wandert das Bild in den Suchergebnissen nach oben. Indikator für Relevanz und Popularität ist die Anzahl der Klicks, weshalb es Sinn ergibt, hochwertige, auffällige und einfach zu verstehende Bilder auf der eigenen Webseite zu integrieren, um möglichst viele Nutzer anzuziehen. Dies gibt Google das Signal, dass das Bild offensichtlich relevant für die jeweilige Zielgruppe ist und priorisiert (also weiter oben) platziert werden sollte. Zeit: Ähnlich dem vorherigen Punkt, sind darüber hinaus Zeit und Geduld wichtige Faktoren, da Bilder erfahrungsgemäß über die Zeit in den Suchergebnissen weiter nach oben wandern. Dies mag daran liegen, dass ältere Bilder tendenziell häufiger geteilt wurden als neuere Bilder, wodurch mehr Verlinkungen entstehen, die Google als höhere Relevanz einschätzt. Über diesen sekundären Effekt kann Zeit außerdem auch eine eigene Rolle als Rankingfaktor spielen.

Eine weitere nützliche Funktion – nicht nur, aber auch für Marketingzwecke – ist die umgekehrte Bildersuche (eng. Google reverse image search).

Die umgekehrte Google Bildersuche: Was ist das und wie geht das?

Die Rückwärtssuche erlaubt Ihnen, statt mit Text mithilfe eines Bildes ähnliche Bilder zu finden – umgekehrt eben. Dazu zerlegt Google das Bild in kleinere Elemente, analysiert die Farbzusammensetzung der einzelnen Bereiche und sucht dann nach ähnlichen Kompositionen im Web. Damit können außerdem Bilder in anderen Größen und von anderen Webseiten, die ähnliche (oder das gleiche!) Bild verwenden, gefunden werden.

Bildersuche rückwärts: Anwendungsfelder

Wie genau kann man die Funktion, ähnliche Bilder zu finden, nun nutzen?

Copyright-Verletzungen aufspüren: Dies ist für Berufsgruppen wie Fotografen besonders relevant, die mithilfe der umgekehrten Google Bildersuche schnell Webseiten entdecken können, die unrechtmäßig ihre Bilder verwenden. Die Reichweite seines eigenen Bildes überprüfen: Diese mögliche Anwendung ist vor allem für Marketeers relevant, da so mit einem Klick die Popularität von (selbsterstellten) Bildern im Blick gehalten werden kann, wenn diese häufig von anderen Webseiten benutzt werden. Mehr Reichweite bedeutet mehr Verlinkungen, was aus Google Sicht unserer Webseite eine höhere Relevanz und einen höheren Trust-Wert zuschreibt, da diese ja nun von mehreren Quellen benutzt wird. Hierbei ist zu beachten, dass Google nicht unbedingt nur das Original Bild sondern auch die Kopien höher listet. Fake Bilder aufdecken: Sollten keine ähnlichen Bilder zum Musterbild existieren, können Sie ebenfalls das Ausgangsbild auf seine Originalität überprüfen, da dessen Einzigartigkeit bei der Fülle an Bildern auf Google in Frage gestellt werden kann.

Bildersuche rückwärts: Wie funktioniert das?

Per PC:

Hier gibt es 3 Möglichkeiten.

1. Auf Google Bilder klicken Sie auf das Kamerasymbol, worauf Sie dann entweder eine kopierte Bild-URL einfügen oder ein auf Ihrem Computer gespeichertes Bild hochladen können.

2. Sie klicken auf das gewünschte Bild mit einem Mausklick, halten diese gedrückt und ziehen das Bild ganz einfach in die Suchzeile hinein.

3. Wenn Sie Google Chrome oder Firefox (Nur nach Herunterladen der Erweiterung „Suche anhand von Bildern“) benutzen, können Sie auch per Rechtsklick auf das Bild die Option „in Google nach dem Bild suchen“ wählen.

Per Smartphone/Tablet mit der Chrome App (Android, iPhone oder iPad)

Laden Sie sich im Appstore bzw. iTunes Store die Chrome

App herunter.

App herunter. Führen Sie eine beliebige Google Bildersuche aus (Beispielbild zeigt eine Suche nach „Google“).

Klicken Sie auf ein Bild Ihrer Wahl.

Es sollte sich nun eine größere Bildervorschau öffnen (das Google Symbol im Hintergrund rechts im Bild).

Berühren und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um ein Anzeigefeld zu öffnen, in welchem Sie dann die Option „In Google nach dem Bild suchen“ klicken.

Wir hoffen, Sie werden die Google Bildersuche von nun an nicht mehr nur als Tool betrachten, um Präsentationsbilder zu suchen oder um sich den Ort Ihres nächsten Urlaubs anzuschauen, sondern als wertvolle Ergänzung einer ganzheitlichen SEO Strategie, mit der Sie eine Menge Traffic Potential für sich nutzen können.

Hier rhalten Sie wertvolle Tipps um Ihr Google-Ranking zu verbessern!

Oder optimieren Sie bereits Ihre Bilder? Haben Sie eigene wertvolle Tipps, die Sie teilen möchten? Nutzen Sie gerne unsere Kommentarfunktion oder Interaktionsmöglichkeiten auf unseren Social Media Kanälen!