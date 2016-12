„Online PR Arbeit“– E-Learning Kit 5 , 4 Bewertungen

Sie wollen den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens durch Online PR Arbeit effektiv steigern? Im Online Marketing gewinnt Online PR stetig an Bedeutung. Wir führen Ihnen vor, wie sie erfolgreich Online PR Arbeit betreiben und worauf sie dabei achten müssen. In sieben Videos zum Thema „Online PR Arbeit“ erfahren Sie, wie man Pressemitteilungen erstellt und gezielt verteilt. Sie erhalten wertvolle Informationen zum Vorgehen, insbesondere zu den wichtigsten Presseportalen, zu Veröffentlichungsmöglichkeiten und zu sozialen Netzwerken. Nützliche Tipps und Tricks und Best-Practice-Beispiele runden das Online PR Arbeit – E-Learning Kit ab.

Welchen Mehrwert bietet Ihnen das E-Learning Kit Online PR Arbeit?

Sie erhalten eine Übersicht über Veröffentlichungsmöglichkeiten.

Sie bekommen Zahlen, Daten und Fakten zur Online PR Arbeit.

Sie lernen mithilfe des E-Learning Kits, wofür und wie Sie Online PR einsetzen können.

Sie erfahren, wie Sie Ihren Erfolg kontrollieren.

Sie erhalten einige Best-Practice-Beispiele.

Sie erhalten die wichtigsten Presseportale als Übersicht.

Inhalte des E-Learning Kits Online PR Arbeit

Mit unserem E-Learning Kit eignen Sie sich die Fähigkeiten an, Pressemitteilungen zu erstellen und strukturiert zu verteilen:

7 Videos (insgesamt 53 Minuten Laufzeit)

1 Präsentation als eBook (PDF, 31 Folien)

1 Transferhilfe (PDF, 7 Seiten)

1 Liste mit den wichtigsten Presseportale (Excel)

Aus dem Inhalt / Lehrplan:

A) Videolektion

Das E-Learning Kit „Online PR Arbeit“ bietet Ihnen folgende Inhalte:

Online PR Arbeit – Übersicht (2:46) Online PR Arbeit – Definition und Einbindung (11:18) Online PR Arbeit – Erstellen einer Pressemitteilung (7:24) Online PR Arbeit – Pressemitteilungen strukturiert verteilen (13:50) Online PR Arbeit – Online PR im Social Web (4:31) Online PR Arbeit – Controlling (2:25) Online PR Arbeit – Fazit (5:24)

B) Alle Inhalte als eBook (PDF, 31 Folien)

C) Eine Transferhilfe, mit der Sie die Inhalte optimal in Ihrem Unternehmen umsetzen können! (PDF, 7 Seiten)

In unserem E-Learning Kit mit unserem Fachexperten Prof. Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer beim Deutschen Institut für Marketing, erhalten Sie einen umfangreichen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen Online PR bietet. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen in Pressemitteilungen richtig darstellen, diese ansprechend gestalten und welche Aspekte dabei besonders zu beachten sind. Mit Hilfe zahlreicher Beispiele erhalten Sie alles Notwendige an die Hand, um die Informationen selbst in der Praxis anwenden zu können.

Starten Sie mit diesem E-Learning Kit sofort los! Lernen Sie von zu Hause oder wo immer Sie möchten – zeitlich unabhängig und in Ihrem Tempo!

