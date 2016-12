Ablauf der SEO-Schulung „Suchmaschinenoptimierung (DIM)“

Die Regelstudienzeit des Zertifikatslehrgangs „Suchmaschinenoptimierung (DIM)“ beträgt drei Monate. Sie als Teilnehmer profitieren von acht Online-Modulen (Webinaren), die das gesamte Spektrum der modernen Suchmaschinenoptimierung umfassen. Zu jedem Modul wird Ihnen eine Transferhilfe bereitgestellt, in der die Inhalte noch einmal präzise zusammengefasst werden. Zusätzlich erhalten Sie einen Lehrbrief, der die relevanten Themen noch einmal ausführlich und strukturiert aufbereitet. Der Lehrbrief enthält außerdem zahlreiche Praxisbeispiele sowie Selbstlernaufgaben und Selbsteinschätzungen in Form von Multiple-Choice-Fragen, damit ein Transfer in den Arbeitsalltag gewährleistet wird. Die SEO-Schulung schließt mit einer Online-Prüfung ab. Diese Online-Prüfung wird in Form eines automatisierten Multiple-Choice-Tests abgelegt, der etwa eine Stunde in Anspruch nehmen wird. Sobald Sie die Prüfung bestanden haben, erhalten Sie von uns Ihr Zertifikat: „Suchmaschinenoptimierung (DIM)“.

