Live-Webinare Digitales Marketing 1. Halbjahr 2017 5 , 1 Bewertungen

Sie sind auf der Suche nach professionellem und kompaktem Input für Ihr Marketingteam? Erhalten Sie innerhalb von 60 Minuten einen schnellen Einblick in einzelne Themen, die in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen werden! Das Deutsche Institut für Marketing bietet Ihnen für die kommenden Monate eine abwechslungsreiche Auswahl an Live-Webinaren, die in regelmäßigen Abständen freitags von 10.00 bis 11.00 Uhr stattfinden. Ein Fachexperte verschafft Ihnen innerhalb dieser Stunde einen gründlichen Überblick über die jeweilige Thematik. Unser Themenfokus liegt im ersten Halbjahr auf dem Bereich Digitales Marketing. Erleben Sie aktuelle und praxisnahe Einblicke in die folgenden Fachgebiete.

Weitere Informationen zu den aktuellen Live-Webinaren finden Sie hier!

1. Basiswissen Bildungsmarketing – Freitag, 10. Februar 2017, 10.00 Uhr

Der Vertrieb von Bildungsangeboten ist schon längst kein Selbstläufer mehr und erfordert zunehmende Investitionen in eine strukturierte Bildungsmarketing-Strategie. Sie sind für das Marketing in einer Bildungseinrichtung zuständig und möchten Ihr Know-how erweitern? Dann ist dieses Live-Webinar der perfekte Einstieg für Sie!

Buchen Sie das Live-Webinar „Basiswissen Bildungsmarketing“ hier

2. Online Marketing Trends 2017 – Freitag, 03. März 2017, 10.00 Uhr

Mit welchen Online Marketing Trends und entsprechenden Veränderungen muss sich ein Marketingmanager im Rahmen der Onlinestrategie 2017 befassen? Wir bereiten die Trends 2017 für Sie auf und diskutieren diese mit Ihnen, um zu betrachten, ob und wie die Trends eine Auswirkung auf Ihr Geschäftsmodell haben werden.

Buchen Sie das Live-Webinar „Online Marketing Trends 2017“ hier

3. Basiswissen Online Marketing – Freitag, 10. März 2017, 10.00 Uhr

In unserem Live-Webinar erhalten Sie einen Überblick über das Themengebiet Online Marketing, u. a. welche Kanäle es gibt und was das Online Marketing vom klassischen Marketing unterscheidet. Wir zeigen Ihnen aktuelle Zahlen und Fakten aus der Online-Welt.

Buchen Sie das Live-Webinar „Basiswissen Online Marketing“ hier

4. Suchmaschinenoptimierung (SEO) – Freitag, 17. März 2017, 10.00 Uhr

Damit Ihre Seite bei Google & Co schnell gefunden wird, sollten Sie effektives SEO betreiben! Wir zeigen Ihnen, was genau Sie bei der Optimierung Ihres Internetauftritts berücksichtigen sollten, um mit mehr Sichtbarkeit Ihre bestehenden Kunden und potenziellen Kunden noch besser zu erreichen!

Buchen Sie das Live-Webinar „Suchmaschinenoptimierung (SEO)“ hier

5. Suchmaschinenmarketing (SEA) – Freitag, 07. April 2017, 10.00 Uhr

Werbeanzeigen mittels SEA haben das Potential zu einem starken Traffic-Lieferanten bei Google zu werden. Bekommen Sie durch das Live-Webinar einen Einblick in die Funktionsweise des entsprechenden Tools Google AdWords und lernen Sie, welche Faktoren dabei wichtig sind!

Buchen Sie das Live-Webinar „Suchmaschinenmarketing (SEA)“ hier

6. Local Online Marketing – Freitag, 28. April 2017, 10.00 Uhr

Der Trend ist klar definiert: Suchanfragen beziehen sich zunehmend auf lokale Ergebnisse. Unser Fachexperte erklärt Ihnen, wie Sie die Zielgruppe(n) in Ihrer direkten Umgebung online erreichen. Wie nutzen Sie Branchenbücher, Bewertungsportale und Google Maps zu Ihrem Vorteil? Wir zeigen es Ihnen!

Buchen Sie das Live-Webinar „Local Online Marketing“ hier

7. Facebook Marketing – Freitag, 12. Mai 2017, 10.00 Uhr

Facebook ist und bleibt der wichtigste Social Media Kanal. Facebook bietet verschiedene Tools und Funktionen, um die Wertschöpfung für das Unternehmen zu maximieren. Lernen Sie in unserem Live-Webinar, wie eine innovative Facebook Strategie für Ihr Unternehmen die Interaktion mit Ihrer Zielgruppe fördert sowie Ihre Reichweite und Bekanntheit steigert!

Buchen Sie das Live-Webinar „Facebook Marketing“ hier