Business Development erscheint in Zeiten der Industrie 4.0 fast unausweichlich, um zukunftsfähig zu bleiben und sich gegenüber dem Wettbewerb durchzusetzen. Moderne Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter sollten aber auch als Chance gesehen werden, um den Geschäftserfolg nachhaltig positiv zu beeinflussen. Im Bereich des Business Development stellt sich die Frage, wie die neuen Ansätze im Alltag realisiert werden können. Mit Business Development bieten sich neue erfolgversprechende Möglichkeiten für Unternehmen, um neue Geschäftspotenziale im digitalen Zeitalter strategisch weiterzuentwickeln und Innovationen im Unternehmen auszulösen. In unserem E-Learning Kit zeigen wir Ihnen, wie Sie neue Geschäftsmodelle entwickeln und in Zeiten der Industrie 4.0 etablieren können. Sie erhalten wichtige Impulse für Ihr Business Development, die Sie direkt in der Praxis umsetzen können.

Was bringt Ihnen das E-Learning Kit „Industrie 4.0 – Mit Business Development fit für die Zukunft“?

Sie lernen die erforderlichen Fähigkeiten, um Ihr Geschäftsmodell im digitalen Zeitalter erfolgreich zu gestalten.

erfolgreich zu gestalten. Sie erfahren, welche neuen Instrumente und Impulse Ihr Geschäft zum Erfolg führen.

Ihr Geschäft zum Erfolg führen. Sie erhalten einen strukturierten Überblick über die Vorgehensweise im Business Development .

. Sie bekommen Belege und Fakten über die Ansätze für neue Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter.

im digitalen Zeitalter. Sie erhalten einige Best-Practice-Beispiele.

Aus dem Inhalt / Lehrplan

A) 5 Videolektionen (insgesamt 67 Minuten)



Ausgangslage Digitalisierung (29:19) Geschäftsmodell-Entwicklung (18:52) Organisatorische Implementierung (10:24) Instrumente und Tools (4:18) Fazit (3:56)

B) Alle Inhalte als eBook (PDF, 39 Folien)

In unserem E-Learning Kit mit unserem Experten Prof. Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing, erhalten Sie einen umfangreichen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen Business Development in Zeiten der Industrie 4.0 bietet. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter entsprechend präsentieren und welche Aspekte dabei besonders zu beachten sind. Mit Hilfe zahlreicher Beispiele erhalten Sie alles Notwendige an die Hand, um die Informationen selbst in der Praxis anwenden zu können.

Starten Sie mit diesem E-Learning Kit sofort in der Praxis! Lernen Sie von zu Hause oder wo immer Sie möchten – zeitlich unabhängig und in Ihrem Tempo!

