Marketing soll Kunden ansprechen, sie auf das Unternehmen und seine Leistungen aufmerksam machen, dazu unterhalten und informieren. Marketingmitarbeiter brauchen dafür vor allem eins: Guten Content!

Beim Deutschen Institut für Marketing haben wir bereits einige Zertifikatslehrgänge aus dem Online-Bereich gelauncht (z.B. Online-Marketing Manager (DIM) und Facebook Marketing (DIM)). Und auf vielfachen Wunsch erweitern wir unser Portfolio ab dem 16. Oktober 2017 um den Zertifikatslehrgang „Content Marketing Manager (DIM)“.

Ablauf des Lehrgangs „Content Marketing Manager (DIM)“

Der Zertifikatslehrgang umfasst 10 Live-Module plus Präsentationsfolien und Transferhilfen zu jedem Modul. Ein ausführlicher Lehrbrief rundet den Lehrgang ab, bietet Beispiele, Checklisten und weiterführende Informationen. Von Basiswissen über Content Strategien, Zielgruppenfindung und -ansprache sowie Scheduling bis hin zur Erfolgsmessung deckt der Lehrgang alle wichtigen Themen aus dem Bereich Content Marketing ab.

Selbstverständlich können Sie sich wieder auf unsere gewohnten Leistungen verlassen. Wir ermöglichen Ihnen also auch in diesem Lehrgang, zeitlich und räumlich flexibel – wann Sie wollen, wo Sie wollen und wie schnell Sie wollen – zu lernen. Die einstündigen Webinare führen wir zuerst live durch. Das erste Modul startet am Montag, dem 16. Oktober 2017, um 16 Uhr. Im Anschluss an jeden Live-Termin sind die Module dann auch über unseren DIM Online-Campus als hochwertig aufbereitete Aufzeichnung abrufbar. Zum Abschluss des Lehrgangs legen Sie eine Prüfung im Multiple-Choice-Format ab. Für die ca. 60 Fragen haben Sie eine Stunde Zeit.

Inhalte des Lehrgangs „Content Marketing Manager (DIM)“

Basiswissen Content Marketing – Was ist das und warum brauchen wir das? Content Marketing als zentrales Element des Inbound Marketing – Blogs, Social Media und Co. Content Marketing und Suchmaschinenoptimierung – Bei Google ganz oben dabei Strategie und Ziele – Sechs DIMensionen für erfolgreiches Content Marketing Zielgruppenfindung und -ansprache – CBM, Personas, DiSG etc. Content Planung – Agendasetting und Storytelling Content Produktion und Streuung – B2B vs. B2C Erfolgsmessung sowie Tipps zur Conversion Optimierung (Best Practice Beispiele) Organisation und Verantwortlichkeiten im Content Marketing – Wer macht das alles? Aktuelle Trends, nützliche Tools und Fazit

Zum Lehrgang „Content Marketing Manager (DIM)“ können Sie sich ab sofort anmelden. Das erste Live-Webinar wird am Montag, dem 16. Oktober, um 16.00 Uhr stattfinden. Der Zugriff zum DIM-Online Campus, der Teil des Lehrgangspakets ist, steht ab Anmeldung für mindestens 12 Monate zur Verfügung.

