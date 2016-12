Jedes Startup sollte sich neben den rechtlichen Gegebenheiten während der Gründungsphase auch Gedanken über Marketing machen. Viele Unternehmensgründer haben zwar tolle Ideen, bedenken aber nicht, dass eine Idee im Markt erst umgesetzt werden muss. Nur, wenn der Kunde von der Idee erfährt, diese für gut befindet und anschließend auch noch bereit ist dafür zu bezahlen, hat der Existenzgründer eine gute Idee gehabt. Marketing für Startups ist heutzutage unverzichtbar, denn nur, wenn das gesamte Unternehmen auf den Markt und damit auf die Kunden und Wettbewerber ausgerichtet ist, wird es langfristig Erfolg haben. Es geht also nicht nur darum, etwas zu verkaufen, sondern Marketing als Philosophie zu verstehen. Mit Marketing wird das Ziel verfolgt, die Wünsche der aktuellen und potentiellen Kunden zu ermitteln; die Leistungen des Unternehmens diesen Anforderungen anzupassen und somit das Überleben des Unternehmens zu sichern. Besonders in der Existenzgründungsphase ist ein Marketingplan von besonderer Bedeutung. Im Nachfolgenden werden die Grundlagen dafür vorgestellt.

1. Marketing für Startups: Firmenziele festlegen

Ausgangspunkt für ein schlüssiges Marketingkonzept ist immer zunächst die Frage nach den Unternehmenszielen. Was möchte der Unternehmensgründer erreichen? Warum ist das Unternehmen wichtig für den Markt und den Kunden? Was differenziert ihn von anderen Anbietern im Markt? Diese Zielbildungsphase ist sehr wichtig, da der Existenzgründer genau überlegen muss, was er eigentlich vor hat. Nur, wenn diese Ziele präzise formuliert sind, kann ein Marketingplan effizient gestaltet werden. Ein Besuch bei einer Bank, einem Anleger, Behörden, zukünftigen Mitarbeitern oder zukünftigen Geschäftspartnern dürfte ohne die Klärung dieser wesentlichen Fragen nutzlos sein.

2. Marktforschung als Basis im Marketing für Startups

Ausgehend von den angestrebten Zielen sollte der Unternehmer sich zunächst einmal um Gedanken über seine Kunden, die Wettbewerber und unter Umständen auch über die Zwischenhändler machen. Kein Existenzgründer sollte auf eine ausführlich Kundenanalyse verzichten. Dabei ist zu klären, wer als Kunde in Frage kommt, wieviel von ihnen erreichbar sind, welches Kaufverhalten diese aufweisen und welche Bereitschaft vorhanden ist für die Leistungen zu bezahlen. Oftmals wird von Existenzgründern der Fehler begangen, im Freundes- und Bekanntenkreis seine Ideen vorzustellen und diesen zu Fragen ob jemand sich vorstellen kann die Leistungen zu kaufen. In der Regel erfolgt dabei keine objektiven Darstellung der Situation. Auch wenn die Freunde und Bekannten sagen, daß sie etwas kaufen würden, heißt dies noch lange nicht, daß es andere Kunden auch tun würden. Jeder Existenzgründer sollte versuchen seine angestrebte Zielgruppe möglichst exakt zu beschreiben. Dabei greift man auf Informationen, die entweder von anderen z.B. IHK, Verbände, Fachzeitschriften u.ä. zur Verfügung gestellt werden, oder man führt selber eine Befragung durch. Neben der Erforschung der Kunden sollten auf jeden Fall auch eine ordentliche Wettbewerbsanalyse erfolgen. Es ist unbedingt zu klären, welche Unternehmen die selbe oder eine ähnliche Leistung anbieten. Auch wenn der Existenzgründer der Meinung ist, daß seine Leistung etwas besonderes ist, dann muß er jedoch davon ausgehen, daß es bereits Unternehmen gibt, die eine ähnliche Leistung anbieten und seine Kunden daher Alternativen beim Kauf haben. Nur wenn die neue Leistung einen wesentlichen Nutzenvorteil bietet, kann sich ein neuer Anbieter im Markt durchsetzen. Man weiß zum Beispiel, dass 90% aller Neuprodukteinführungen im Lebensmittelhandel floppen. Nur die Leistungen die eine echte Neuheit darstellen, können überleben.

3. Festlegung der Marketingziele

Die Ziele, die in der ersten Phase formuliert wurden, müssen nun in Zahlen umgesetzt werden, damit die Marketingstrategien auf ein Ziel hin ausgerichtet werden können. Im wesentlichen muss sich ein Existenzgründer Gedanken über den angestrebten Umsatz, Marktanteile, Kunden oder die Anzahl der Aufträge die er akquirieren möchte machen. Typische Beispiele für die Marketingziele eines Unternehmens können sein: Umsatzsteigerung um 10% in Deutschland im nächsten Jahr. Verdoppelung der Verkaufszahlen bei Produkt A innerhalb von drei Jahren. Steigerung der Handelsspanne von 29 auf 43% bis zum Jahr 2002; Verkauf von 1000 Einheiten im ersten Jahr. 15 Neukunden in den nächsten vier Wochen.

4. Marketingstrategie definieren

Um die Marketingziele zu erreichen, sind Strategien notwendig. Eine Marketingstrategie gibt einen Weg vor, der beschritten werden soll, um ein Ziel, das in der Zukunft realisiert werden soll, zu erreichen. Eine typische strategische Ausrichtung ist zum Beispiel die Qualitätsführerschaft oder die Kostenführerschaft. Der Kostenführer versucht mit Hilfe eines effizienten Managements seine Leistungen immer günstiger anzubieten als seine Wettbewerber. Ein typisches Beispiel für diese Strategie ist in Deutschland der Lebensmitteldiscounter Aldi. Ein qualitativer Marktführer versucht sich gegenüber der Konkurrenz mit Hilfe der Qualität durchzusetzen. Diese Strategie streben viele Existenzgründer an, da sie oftmals nicht über das notwendige Kapital und Know How verfügen, um gegen große und preisgünstige Wettbewerber anzutreten. Bei dieser Strategievariante muss man versuchen, dem Kunden einen Mehrwert zu liefern. Viele Kunden sind gerne bereit etwas mehr zu bezahlen, wenn sie neben der eigentlichen Leistung zusätzlichen Service oder Zusatzkomponenten erhalten, die ihnen einen Nutzen bieten. Wer die gleiche Leistung anbietet wie ein Billigdiscounter, und teuer ist, darf sich nicht wundern, wenn er keinen Erfolg hat. Eine sehr erfolgreiche Strategie ist die Strategie der Kundenorientierung. Viele Unternehmen entwickeln Produkte, die technisch zwar hervorragend sind, aber an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigehen. Im Mittelpunkt der Produktentwicklung, des Verkaufs oder der Beratung sollte immer der Kunde stehen. Im Rahmen der Marktforschung erhält das Unternehmen zahlreiche Informationen über seine Kunden. Diese müssen genutzt werden, um Leistungen anzubieten, die der Kunde tatsächlich benötigt. Bei der Abwicklung von Aufträgen sollte immer darauf geachtet werden, dass der Kunden im Mittelpunkt steht. Kundenorientierung bedeutet nicht, dass eine Studie gemacht wird und eine Marketingabteilung existiert. Die Strategie der Kundenorientierung bedeutet, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen sich Gedanken machen soll, wie er die Kunden zufrieden stellen kann. Diese Strategie der Kundenorientierung kann mit Hilfe von vier Instrumenten realisiert werden:Die Leistungspolitik, die Distribution, der Preis und die Kommunikation.

