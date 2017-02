Partnerschaft zwischen YouMagnus, eato und Exibit One

Bereits bei unserem Weiterbildungskongress „Bildung im Turm“, waren YouMagnus, eato und myQ vertreten. Die Partnerschaft bietet allen teilnehmenden Unternehmen durch die enge Zusammenarbeit einen guten Einblick in das jeweils andere Feld.

Was ist die myQ?

Die neue Messe myQ ist bundesweit die erste Publikums- und Fachmesse in ihrem Bereich. Berufstätige, Personaler und Führungskräfte, die Interesse an Weiterbildungsangeboten haben, wird hier die Möglichkeit geboten, sich bei zahlreichen Ausstellern über Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Denn auf der myQ in Düsseldorf präsentieren zahlreiche Bildungsanbieter ihre Weiterbildungsangebote in verschiedenen Bereichen – so auch YouMagnus und eato.

Kurz und knapp – die Fakten

Veranstalter: Exibit One Partner: eato e.V.

Deutscher Verband für Coaching und Training e.V.

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

kursfinder.de – Berufliche Weiterbildung

Fernstudium Direkt: Fernkurse, Weiterbildung und Fernschulen

Buhr & Team – Akademie für Führung und Vertrieb AG

Datum: 17.-18. März 2017 Adresse: Benningsen-Platz 1 / Karl-Arnold-Platz, 40474 Düsseldorf

Machen statt Quatschen

„Ich wollte schon immer mal…“, ist ein oft gehörter Satz. Mit einer gezielten Weiterbildung haben Sie die Möglichkeit, das zu machen, was Sie schon immer machen wollten. Wenn Sie auf der Suche nach Weiterbildung sind, um beruflich weiter aufzusteigen oder in neue Bereiche zu gelangen, sollten Sie sich die myQ nicht entgehen lassen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie am Messe-Stand!