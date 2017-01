Bildungsmarketing (DIM): Einstiegswebinar „Basiswissen Bildungsmarketing“ am Freitag, 10. Februar um 10.00 Uhr! 4.8 , 5 Bewertungen

Sie sind für das Marketing in einer Bildungseinrichtung zuständig und möchten Ihr Know-how erweitern? Dann lernen Sie jetzt unsere auf Sie zugeschnittene Weiterbildung kennen. Testen Sie den in diesem Beitrag beschriebenen reinen Online-Lehrgang „Bildungsmarketing (DIM)“ und melden Sie sich zum Einstiegswebinar „Basiswissen Bildungsmarketing“ am Freitag, 10. Februar 2017 um 10.00 Uhr an.

Die Inhalte im Überblick:

Definition Bildungsmarketing

(Bildungs-)Marketing heute

Customer Based Marketing

DIM Marketing Canvas

Das Deutsche Institut erweitert sein Angebot an Zertifikatslehrgängen. Ab sofort können sich Verantwortliche und Mitarbeiter aus dem Bildungsbereich für den Lehrgang „Bildungsmarketing (DIM)“ anmelden. Wie bei anderen Zertifikatslehrgängen des Deutschen Instituts für Marketing ist auch die Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM)“ durch eine flexible Einteilung der Lernphasen gekennzeichnet, denn es gibt keine Präsenzveranstaltungen und die Teilnehmer können selbst bestimmen, wann und wo sie die Inhalte abrufen und erlernen.

Beschreibung der Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM)“

Der Bildungsmarkt ist heutzutage durch eine steigende Dynamik und eine hohe Wettbewerbsdichte gekennzeichnet. Der Vertrieb von Bildungsangeboten ist schon längst kein Selbstläufer mehr und erfordert zunehmende Investitionen in eine strukturierte Bildungsmarketing-Strategie. Doch in vielen Bildungseinrichtungen fehlt es an dem relevanten Know-how, um Bildungsmarketing-Strategien zu entwickeln und kontinuierlich erfolgreiches Bildungsmarketing zu betreiben. Genau hier setzt die Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM)“ an: Der Lehrgang vermittelt alle Kenntnisse und Fertigkeiten, die für ein erfolgreiches Bildungsmarketing heutzutage notwendig sind. Erzielen Sie höhere Reichweiten, steigern Sie die Zahl der Interaktionen und – ganz wichtig – sorgen Sie für mehr Buchungen bzw. Anmeldungen.

Ablauf der Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM)“

Die Regelstudienzeit des Lehrgangs „Bildungsmarketing (DIM)“ beträgt drei Monate. Sie als Teilnehmer nehmen an 12 Webinaren teil, die das gesamte Spektrum des modernen Bildungsmarketing umfassen. Zusätzlich erhalten Sie insgesamt zwei Lehrbriefe, die die relevanten Themen noch einmal ausführlich und strukturiert aufbereiten. Die Lehrbriefe enthalten zudem zahlreiche Praxisbeispiele sowie Selbstlernaufgaben und Selbsteinschätzungen in Form von Multiple-Choice-Fragen, damit ein Transfer in den Arbeitsalltag gewährleistet wird. Der Lehrgang schließt mit einer Online-Prüfung ab. Diese Online-Prüfung wird in Form eines automatisierten Multiple-Choice-Tests abgelegt, der etwa eine Stunde in Anspruch nehmen wird. Sobald Sie die Prüfung bestanden haben, erhalten Sie von uns Ihr Zertifikat: „Bildungsmarketing (DIM)“.

Inhalte der Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM)“

Insgesamt umfasst der Lehrgang „Bildungsmarketing (DIM)“ zwölf Module, die alle relevanten Themen des modernen Bildungsmarketing abdecken. Die Themen im Überblick:

Basics – Einführung und Fundamentbildung Geschäftsmodelle in der Weiterbildung Der Kunde, das unbekannte Wesen Produktmanagement – Vom Syllabus zur Produktpositionierung Das Marketing-Audit – Mit Strategie zum Erfolg Kommunikationsstrategie für mehr Erfolg Online Marketing Online Werbung Social Media Marketing im Bildungsmarkt Aktiver Vertrieb – Direktansprache im Bildungsbereich Kampagnenmanagement im Bildungsbereich Pricing, Controlling & Co.

Weitere Informationen zur Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM)“

Sie können sich jederzeit zum Zertifikatslehrgang „Bildungsmarketing (DIM)“ anmelden. Die ersten Live-Webinare finden ab Ende August statt und sind dann für 12 Monate im DIM Online-Campus abrufbar. So wird sichergestellt, dass Sie jederzeit Zugriff auf alle Inhalte haben, auch wenn Sie nicht an einem Live-Webinar teilnehmen können. Weitere Informationen zur Bildungsmarketing Weiterbildung „Bildungsmarketing (DIM) finden Sie auch auf unserer Landingpage zum Lehrgang:

Wir freuen uns auf Sie! Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

