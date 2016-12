Das Business Development Studium richtet sich an alle, die sich mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Unternehmen beschäftigen und sich für Veränderungs- und Wachstumsprozesse begeistern. Studiengänge zu diesem Bereich sind noch eher die Ausnahme. Dabei beinhaltet Business Development häufig Tätigkeitsfelder aus anderen Unternehmensbereichen, wie die Erschließung und den Ausbau neuer Geschäftsfelder. Bisher galt dies meist als reine Vertriebstätigkeit. Wenn Sie Business Development studieren konzentrieren Sie sich aber auf die ganzheitliche Dynamik der internationalen Wirtschaftswelt.

Da sich der Beruf des Business Development Managers mit den drei Kernbereichen Vertrieb, Marketing und Produktmanagement beschäftigt, findet man auch bei den angebotenen Studiengängen drei Schwerpunkte: Vertriebsorientiert, Produktorientiert und Marektingorientiert. Mögliche Arbeitsbereiche als Business Development Manager können Folgende sein:

Marketing und Werbung

Vertrieb

Organisation und Planung

Management und Unternehmensführung

Sie möchten Business Development studieren? Im Folgenden stellen wir Ihnen verschiedene Business Development Studiengänge vor, die aktuell an Hochschulen angeboten werden.

1. Management & Business Development – Leuphana Uni Lüneburg

Die Leuphana Universität Lüneburg bietet den Masterstudiengang „Management & Business Development“ an. Ziel des Studiengangs ist es, dass Studierende ein Verständnis von Wandel erlangen und über geeignete strategische und operative Managementansätze verfügen. Dabei erwerben die Studierenden ein Verständnis über den Wandel von Organisationen und deren Umfeld. Die Studierenden setzen das theoretische Wissen in Praxisprojekten und Fallstudien um.

Weitere Infos gibt es hier: Master Management & Business Development

2. Business Development Management – Europäische FH

Business Development studieren: Dazu bietet die Europäische Fachhochschule den dualen Masterstudiengang „Business Development Management“ an. Das duale Studienkonzept gewährleistet die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Schwerpunktsthemen in dem Studiengang „Business Development Management“ setzen sich aus folgenden Inhalten zusammen:

Innovations- und Vertriebsmanagement

Kunden- und Qualitätsmanagement

Management von Geschäftsfeldern

Infos zu dem Studiengang gibt’s hier: Business Development Management

3. International Business Development – Hochschule Reutlingen

Studierende erlernen in dem Masterstudiengang „International Business Development“ an der ESB Business School alles rund um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Dabei bietet das Studium eine Mischung aus Theorie und Praxis. Inhalte des Studiums umfassen folgende Aspekte:

Wie erfolgt die Bewertung von innovativen Geschäftsfeldern?

Welche Relevanz haben die Bereiche Produktmanagement, Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung im Business Development?

Hier finden Sie alle weitere Infos: International Business Development

4. Entrepreneurship & Business Development – Frankfurt University

Frankfurt University of Applied Sciences bietet den berufsbegleitenden Master „Entrepreneurship & Business Development“ an. In diesem Studiengang erlernen die Studierenden komplexe Strategien von Methoden der Geschäftsfeld- und Unternehmensentwicklung zu gestalten. Business Development studieren bietet die Möglichkeit, nach dem Master eine Führungsposition in einem wachsenden Unternehmen zu übernehmen oder selbst ein Unternehmen zu gründen.

Weitere Infos finden Sie hier: Entrepreneurship & Business Development

5. Business Development – Steinbeis Business Academy

Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Business Development“ an der Steinbeis-Hochschule Berlin zielt auf eine Karriere als Führungskraft ab. Ziel des Studiengangs ist es, Kenntnisse im Rahmen einer ganzheitlichen ausgerichteten Unternehmensführung zu erweitern. Dabei stärken Studierende Ihre persönlichen Kompetenzen durch die Aneignung aktueller Managementtools und Führungstechniken. Studierende haben die Möglichkeit zwischen folgenden Pflichtfächern zu wählen:

General Management

Public Management

Social, Healthcare and Education Management

Alle Infos gibt es hier: Business Development

