Wer ist König? – Der Kunde natürlich!

Das Sprichwort kennt wirklich jeder, aber leben Sie die Kundenorientierung bei jedem einzelnen Kundenkontakt und in Ihrem Arbeitsalltag? Handeln Sie immer im Sinne des Kunden? „Customer Centricity“ ist für jedes Unternehmen, egal ob B2B oder B2C, ob IT- oder Mode-Branche ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Kunden wollen und müssen im Mittelpunkt stehen, schließlich sind sie es, denen das Unternehmen die eigenen Leistungen nahebringen will. Und damit ist Kundenorientierung nicht nur die Aufgabe von Marketing und Vertrieb, sondern des ganzen Unternehmens und eine Art der Unternehmensführung.

Frischen Sie in unserem Webinar „Customer Centricity – Kundenorientierte Unternehmensführung“ Ihr Wissen rund um das Thema Kundenorientierung auf. Sebastian Syperek gibt Ihnen nicht nur grundlegende Infos, sondern spricht auch über den Umgang mit Kundenbedürfnissen und zeigt Möglichkeiten der optimierten Kundenorientierung.

Inhalte des Webinars:

Grundlegende Informationen zu Customer Centricity

Kundenbedürfnisse erkennen und nutzen

Störfaktoren der Kundenbeziehung

Optimierte Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten

Unser Referent Sebastian Syperek ist selbstständiger Marktforscher sowie Analytics- und UX-Experte. Er führt Sie durch dieses Webinar und erklärt dabei, was es mit Customer Centricity auf sich hat, wie kundenorientierte Unternehmensführung funktioniert, was Sie in der Beziehung zu Ihren Kunden beachten sollten und wie Sie Ihre Unternehmensaktivitäten noch besser auf Ihre Kunden ausrichten können.

Das Webinar findet am Freitag, 28.07.2017 von 15:00 – 16:00 Uhr statt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß!

HINWEIS: Es können maximal 100 Teilnehmer an dem Webinar teilnehmen. Die Vergabe der Plätze erfolgt dabei nach dem „First come, first serve“-Prinzip.

