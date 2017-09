Markentransfer – Produkteinführung leicht gemacht?

Als Serviceversicherer hat die Allianz eine herausragende Bedeutung im Markt. Diese Stärke am Markt stellt für viele Kunden auch ein wichtiges Kaufargument dar und beeinflusst ebenso die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Diese Größe und Marktbedeutung kommt z.B. auch in der hohen Zahl an Versicherungsvertretern (ca. 8 300) und Mitarbeitern (ca. 30 000). 2005 gründete der Versicherer die Allianz 24 als Direktversicherer und erweiterte so das Geschäftsmodell. Kompetenzen und Erfahrungen in der Versicherungsbranche sprachen zweifelsfrei für einen Transfer der Marke Allianz. Problematisch – da widersprüchli ch – erwies sich jedoch, dass eine Direktversicherung auf einen günstigeren Preis bei reduzierter Serviceidee baut. Ein gemeinsames Nutzenversprechen war somit nicht gegeben und die Allianz24 wurde 2009 in AllSecur umbenannt.