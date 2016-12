Unternehmensmarke – Dachmarke – Familienmarke – Einzelmarke

Bei einer Einzelmarkenstrategie werden für die Produkte eines Unternehmens jeweils eigene Marken geschaffen und im Markt durchgesetzt. Das Grundprinzip lautet:

Eine Marke = ein Produkt = ein Produktversprechen.

Die Einzelmarkenstrategie ist also auf die Schaffung einer klaren, unverwechselbaren Markenidentität ausgerichtet. Somit kann gezielter eine Abgrenzung gegenüber Konkurrenzangeboten erfolgen und somit die Marke positioniert werden. Einzelmarkenstrategien sind insbesondere dann sinnvoll, wenn

die Produkte sehr heterogen sind,

die Zielgruppen sehr unterschiedlich sind,

eine Kannibalisierung mit bestehenden Marken vermieden werden soll,

neue Märkt mit innovativen Produkten erschlossen werden sollen.

Einzelmarkenstrategien werden überwiegend in Konsumgüterindustrie bei Verbrauchsprodukten (z. B. Waschmitteln) verfolgt. Eine Familienmarke vereint mehrere Produkte unter einer einheitlichen Marke. Klassischer Weise entstammen diese Produkte einer Produktgruppe bzw. -linie, wobei heutzutage die Übergänge zur Dachmarke durchaus als fließend bezeichnet werden dürfen. Bewegt sich die Familienmarke klassisch innerhalb einer Linie, spricht man von line-brand-strategy, und geht die Strategie über eine Produktlinie hinaus, nennt man dies range-brand-strategy. Letzteres unterscheidet sich von einer Dachmarkenstrategie dadurch, dass in dem Unternehmen zusätzlich auch noch andere Marken geführt werden. Vom Prinzip her gilt nun:

Marke = übergreifendes Markenversprechen = Teilqualität jedes einzelnen Produktes

Die Familienmarke nimmt eine Stellung zwischen Einzel- und Dachmarken ein. Einerseits erfolgt die Positionierung nicht wie bei einer Dachmarkenstrategie, sondern eher wie bei Einzelmarken. Andererseits werden Synergieeffekte und damit verbundene Kosteneinsparungen wie bei Dachmarken genutzt. Die einzelnen Produkte einer Familienmarkenstrategie profitieren vom aufgebauten oder weiterentwickelten Markenimage. Familienmarken haben sich besonders stark im Konsumgüterbereich durchgesetzt.

In ähnlicher Weise, wie eine klare Abgrenzung zwischen Familien- und Dachmarkenstrategie nicht immer durchzuführen ist, verhält es sich bei der Unterscheidung zwischen Dachmarke und Unternehmensmarke. Unternehmensmarken und Dachmarken werden sogar in den meisten Quellen in einem Atemzug genannt bzw. synonym verwendet. Damit wird jedoch der Komplexität der Markenarchitektur nicht gerecht. Unternehmens- und Dachmarken richten sich beispielsweise an verschiedene Zielgruppen. Unternehmensmarken dienen der Kennzeichnung und Imagebildung eines Unternehmens im Ganzen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich hierbei um ein Einmarkenunternehmen, wie z.B. Miele oder Siemens, handelt oder ein Mehrmarkenunternehmen, wie z.B. Unilever oder Beiersdorf. Die Zielgruppen des Corporate Branding sind sehr heterogen.