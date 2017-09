Influencer Videos für Ihr Content Marketing nutzen

Influencer in der Content Strategie berücksichtigen

In vielen Marketingabteilungen scheitern gute Content-Marketing-Maßnahmen an der Streuung der Inhalte. Dadurch erzielen die Inhalte zu wenig Reichweite und Interaktion, und entfalten ihre Wirkung nicht. Da hilft es, auf spezialisierte Dienstleister zum Influencer Marketing zu setzen. Die Firma Seeding-Up zum Beispiel bietet mit ihrer vollumfassenden Plattform für Influencer Marketing eine professionelle Alaufstelle für Influencer Videos. So wird eine Vielzahl von Nutzern auf unterschiedlichen Kanälen erreicht, besonders auf Blogs und in sozialen Netzwerken, wie Facebook und Twitter. Außerdem wird auch die Interaktionsbereitschaft der Communities, die sich die Influencer aufgebaut haben, genutzt.

Weitere Informationen bietet Ihnen unser Video zum Content Marketing: