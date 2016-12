Merchandising – Instrument zur Verkaufsförderung

Zu beachten ist dabei das offensichtliche Wechselspiel zwischen dem umfangreichen Merchandising-Sortiment und der Kernmarke, hier dem Sportverein. Auf der einen Seite fördert die globale Marke FC Bayern München diesen beachtlichen Umsatz in dem Geschäftsbereich Merchandising, auf der anderen Seite tragen die Merchandising-Artikel zur Bindung der Kunden an das Basisprodukt und somit zur Stärkung der Marke bei. Über diese Produkte können Markentreue Kunden – im Sport also die Fans – die Identifizierung mit dem Verein und somit ihre nach außen dargestellte Bindung intensivieren. Gerade im internationalen Fußball hat das Merchandising die Kommerzialisierung in den letzten Jahrzehnten forciert. Bei sogenannten Mega-Transfers spielt das Merchandising eine entscheidende Rolle. Als z.B. der Spieler David Beckham 1995 in Manchester in den Profikader wechselte, setzte Manchester United gerade einmal knapp über 3 Mio. € mit Fanartikeln um. Als dieser Spieler den Verein 2003 verließ, wurden alleine 2,5 Millionen Trikots (ca. 100 € pro Stück) verkauft, knapp die Hälfte davon trugen den Namen Beckhams auf dem Rücken. Ebenso zeigt sich den viel diskutierten sogenannten Mega-Transfers im internationalen Fußball, dass sich diese Ablösesummen z.T. schon durch den zusätzlichen Verkauf von Trikots refinanzieren lassen. Der Spieler Cristiano Ronaldo wechselte im Sommer 2009 für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen € von Manchester United zu Real Madrid. Viele hielten sehr kritisch eine solche Ablöse für zu hoch. Doch allein die Trikotverkäufe im ersten Jahr glichen die Ausgaben wieder aus und überboten die Millionenmarke und brachten Real Madrid rund 100 Millionen Euro ein, abzüglich der Kosten für Hersteller und andere Dienstleister.

Erfolgsregeln für Merchandising

Die vielfältigen Maßnahmen, die im durch Merchandising zur Verkaufsförderung ergriffen werden können, sind natürlich nicht immer ein Garant für den Erfolg. Es müssen dabei einige Punkte beachtet werden:

Die Ziele und die Zielgruppe müssen klar definiert werden;

Die Merchandising-Idee muss sich in entsprechende Produkte umsetzen lassen.

Der Artikel muss dem Kunden einen Nutzen stiften, dies kann auch rein emotional sein.

Das Produkt muss sich auch langfristig vermarkten lassen.

Die Qualität des Artikels muss hinreichend gut sein.

Für die Vermarktung sind Werbeinvestitionen einzuplanen.

Das Merchandising muss einen festen Platz in der Marktkommunikation des Unternehmens haben.

