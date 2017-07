DIM Marketing Canvas – Kunde und Unternehmen zusammenbringen

1. Aktivierungsphase und Positionierung

Die Customer Journey, also der Weg, den der Kunde bis zum Kauf eines Produktes oder der Buchung einer Leistung geht, beginnt mit der Aktivierungsphase. Zu diesem Zeitpunkt besteht aus Kundensicht kein Bedarf und Informationen werden lediglich passiv verarbeitet. Als Unternehmen erfolgt in dieser Phase die Positionierung. Unter Berücksichtigung der Persona sollte festgelegt und kommuniziert werden, was das Unternehmen ausmacht und was es für den Kunden leisten kann, um das Bedürfnis auf Kundenseite zu wecken und ins Mindset des Kunden zu gelangen. Auf den Kunden bezogen gilt es zu analysieren, in welcher Situation er sich befindet und wie man sein Bewusstsein für den Bedarf auslösen kann. Der entscheidende KPI zur Erfolgsmessung ist hierbei die Reichweite, etwa zum Bekanntheitsgrad oder der Empfängerzahl.

2. Informationsphase und Marketing

In der zweiten Phase des DIM Marketing Canvas stehen sich die Informationsphase des Kunden und das Marketing des Unternehmens gegenüber. Der Kunde hat sein Problem erkannt, kennt dessen Lösung aber nicht. Darum sucht er in dieser Phase aktiv nach der Problemlösung. Durch geeignete Marketingmaßnahmen kann das Unternehmen den Kunden nun zu einer Handlung animieren. Dazu ist es an dieser Stelle wichtig, die Suche des Kunden zu analysieren und die Touchpoints mit dem eigenen Unternehmen zu kennen. Basierend auf dieser Analyse wählt das Unternehmen die zu bespielenden Kanäle und setzt auf Touchpointmanagement, um noch sichtbarer zu werden und den Kunden auf die Problemlösung aufmerksam zu machen. Der Erfolg dieser Maßnahmen wird an der Interaktion gemessen, die mit den Kunden über die zielgruppenrelevanten Kanäle zustande kommt.

3. Aktionsphase und Vertrieb

Im DIM Marketing Canvas bilden die Aktionsphase und der Vertrieb den letzten Schritt. Der Kunde kennt nun die Lösung zu seinem Problem und stellt eine aktive Anfrage. Beim Unternehmen ist daher der Vertrieb gefragt. Das Unternehmen muss die Abwicklung der Anfragen managen, mit dem Ziel, eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Nur dann kommt es zu einem erfolgreichen Abschluss und möglichen Folge-Abschlüssen. Zur Abwicklung der Anfrage gehören das Pricing sowie der Ort und die Art des Abschlusses. Der Preis ist auch auf Kundenseite ein wichtiges Kriterium. Zu identifizieren ist etwa, ob der Preis bekannt ist und ob dieser von der Zielgruppe gezahlt werden kann. Die KPI für die Vertriebsmaßnahmen ist die Transaktion, also beispielsweise der erzielte Umsatz oder die Anzahl der generierten Conversions.