8. Die Werbekanäle bestimmen

Welche Werbekanäle möchten Sie nutzen? In einem Werbeplan führt man die verschiedenen Werbekanäle auf. Da ein Werbeplan in aller Regel nicht alle möglichen Werbekanäle beinhaltet, sondern Schwerpunkte in Abhängigkeit von Zielgruppe, Werbemittel und Aufgabe setzt, findet hier eine Selektion statt. Selektion nennt sich in der Fachsprache Intermediaselektion. Sie entscheiden sich so zwischen den wesentlichen Werbekanäle, wie zum Beispiel Fernsehen, Radio, Print oder Online, die Sie innerhalb des Werbeplans bespielen möchten.