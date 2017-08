Die Nutzung der Kanäle variiert im Brand Management. Während in der klassischen Markenführung PR, Empfehlungen, Plakate und Anzeigen die am häufigsten genutzten Werbemittel waren, so hat sich dies auf E-Mail, Suchmaschinen und soziale Netzwerke verlagert. Die Vielzahl an verschiedenen Kanälen führt dazu, dass digitales Brand Management komplexer geworden ist. Digitale Kanäle bieten größere Reichweiten als traditionelle Methoden an. Die Dauer, bis die Marke an Bekanntheit gewinnt, hat sich ebenfalls stark verkürzt. Früher war der Aufbau ein langjähriger Prozess, wohingegen heute sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit der Marke schneller von einen Konsumenten an viele weitere Konsumenten gelangen. Marktforschungskosten sind mit dem Wandel geringer geworden, weil man durch die Interaktion mit dem Kunden bereits nebenbei Marktforschung betreibt. Die Kontrolle des Markenimages geht hierbei schnell verloren, da sich die Kunden auch untereinander austauschen.

