Was ist eigentlich der PageRank? Und was steckt überhaupt dahinter? Einige Marketingexperten meinen, der PageRank sei heutzutage kaum noch relevant, während andere ihm noch eine wichtige Rolle bei der Positionierung von Webseiten in Suchmaschinenanfragen zuordnen. Auch wenn mittlerweile viele andere Kriterien ebenfalls in den Suchalgorithmus von Google einfließen, leistet der PageRank-Algorithmus immer noch seinen Anteil am Endergebnis. Unumstritten ist außerdem, dass Ihnen der Begriff PageRank als Online Marketing Experte dennoch bekannt sein sollte.