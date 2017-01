Was ist Online Marketing? – Online Marketing Definition 4.74 , 19 Bewertungen

Was ist eigentlich Online Marketing? Eine interessante Fragestellung, die sich jeder Einsteiger ins Online Marketing stellt.

Online Marketing ist aus dem Marketing-Mix moderner Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Die Kommunikation mit dem Kunden über herkömmliche Marketingkanäle reicht längst nicht mehr aus, um Kunden für das eigene Unternehmen zu begeistern und von seinen Produkten zu überzeugen. Gerade jüngere Zielgruppen sind nur noch selten über die traditionellen Kanäle zu erreichen und immer mehr online zu finden. Somit verlagert sich für viele Anbieter der Schwerpunkt des Marketing zunehmend in das Online Marketing. In der Marketingwelt hat sich daher der Begriff „Online first“ eingebürgert.

Online Marketing Definition

Was ist Online Marketing? Diese Frage sollte man sich zuerst stellen, wenn man für sich entscheidet online tätig zu werden. Das Deutsche Institut für Marketing definiert den Begriff Online Marketing wie folgt:

„Online Marketing umfasst die gezielten Aktivitäten sowie Prozesse aller Unternehmensbereiche, die, mithilfe von Onlinemedien, Leistungen entwickeln, kommunizieren und realisieren, um einen Mehrwert für Kunden, Online-Nutzer und das Unternehmen zu erreichen.“ Prof. Dr. Michael Bernecker

Online Marketing – Aufgaben und Instrumente

Nachdem nun geklärt wurde, was Online Marketing ist, kann man aus der Definition des Online Marketing auch einzelne Aufgaben ableiten. Die grundlegende Aufgabe des Online Marketing besteht darin, die Auffindbarkeit und Reichweite von Websites, Plattformen und anderer Online-Angebote eines Unternehmens zu gewährleisten, zielführend zu steigern und so die Konversationsraten am Markt zu erhöhen. Planung, Umsetzung und Optimierung von Kampagnen gehören ebenfalls zu den Kernaufgaben des Online Marketing.

Instrumente des Online Marketing

Wie in allen Aktivitäten rund um den Begriff Marketing sind auch im Online Marketing vielfältige Instrumente im Einsatz. Es stehen vielfältige Online Marketing Tools zur Verfügung, die analog zum „offline“ Marketing mehr Reichweite, Interaktionen und Abschlüsse auf der Webseite ermöglichen. Nach wie vor steht im Online Marketing die eigene Webseite im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Die verschiedenen Tools im Online-Marketing wie zum Beispiel SEO, SEA, Affiliate Marketing, Online PR und das E-Mail Marketing sind im vielfältigen Einsatz um mehr Besucher auf die Webseite zu lenken. Online Marketing ist im Trend. So ist im Allgemeinen zu erwarten, dass die Ausgaben im Bereich des Online Marketing auch 2016 weiter steigen.

In den letzten Jahren ist das Mobile Marketing ein wesentlicher Bestandteil im Online Marketing Mix geworden. Apps, Augmented Reality, QR-Codes und Location based Services werden genutzt, um die Smartphone User permanent zu erreichen.

Online Marketing – Ziele und Strategie

Online Marketing kommt bei der Fokussierung sehr unterschiedlicher Ziele zum Einsatz. Auch für B2B-Unternehmen bietet es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Ziele im Web umzusetzen.

Die wichtigsten Ziele im Bereich Online Marketing betreffen alles, was mit dem Kunden an sich zu tun hat. Darunter fallen die Kundenbindung, die Kundengewinnung und die Kundenempfehlungen. Das Online Marketing bietet hierfür eine perfekte Plattform, da es die Kommunikation mit dem Kunden ermöglicht und ihn ortsunabhängig ansprechen kann.

Ein weiteres Ziel ist die Digitale Markenführung. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, ein Unternehmen über unterschiedliche Kanäle bei unterschiedlichen Zielgruppen bekannt zu machen. Außerdem lassen sich online leicht Informationen über das eigene Unternehmen darstellen und verbreiten, um somit dem potenziellen Kunden ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen, beispielsweise über neue Dienstleistungen und Bildungsangebote. Im Zuge dessen lassen sich so auch Informationen über die eigenen Kunden gewinnen.

Ebenfalls eine Rolle spielt der Verkauf von Waren und Dienstleistungen, der weiter vorangetrieben werden soll. Für viele kleinere Unternehmen bedeutet dies beispielsweise, dass die Angebote dem Kunden nicht nur vorgestellt, sondern auch an ihn vermittelt werden müssen (Lead). Nimmt der Kunde ein Angebot eines Unternehmens in Anspruch, ist dieses Ziel erreicht. In vielen Bereichen des Online Marketing spielt dieses Ziel jedoch nur zweitrangig eine Rolle, vielmehr steht die Kommunikation mit dem Kunden im Vordergrund.

Grundsätzlich ist es wichtig, sich die eigenen Ziele vor dem Aufstellen einer Online Marketing Strategie vor Augen zu führen und auf dieser Grundlage zu formulieren, denn auf Grundlage dessen kann eine erfolgversprechende Strategie passend auf die vorher formulierten Ziele abgestimmt werden. Nur so kann ein Angbeot also auch passend für die angestrebte Zielgruppe platziert werden.

Online Marketing SMART formuliert

Bei der Formulierung der Ziele ist darauf zu achten, dass diese SMART formuliert sind. Das bedeutet: Spezifisch, Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminiert. Somit bleiben keine Fragen offen, welche Aspekte erfüllt sein müssen, damit ein Ziel erreicht ist.

Unter spezifisch versteht man, dass ein Ziel konkret und präzise formuliert sein sollte, um keinen Platz für Unklarheiten über den Inhalt des Ziels zu lassen.

Um ein Ziel messbar zu formulieren, sollte ein Erfolgskriterium festgelegt werden, anhand dessen das Erreichen des Ziels gemessen werden kann. Somit kann ein erfolgreicher Abschluss eines Ziels erreicht und auch erkannt werden.

Des Weiteren muss ein Ziel immer angemessen formuliert sein. Es sollte somit positiv formuliert sein, sodass es auch attraktiv für das Team wirkt, welches für die Erreichung des Ziels verantwortlich sein wird.

Ebenfalls spielt es eine große Rolle, dass das Ziel realistisch formuliert wird. Ziele sind dafür da, uns zu fordern, weshalb sie durchaus hoch gesteckt sein dürfen. Es darf jedoch nicht dazu kommen, dass sie das Team überfordern und als Folge dessen nicht umgesetzt werden können. Stellt sich ein Gefühl der Überforderung ein, wirkt sich dies negativ auf die Motivation des Teams aus und macht eine Erreichung des ohnehin zu hoch gesteckten Ziels unmöglich. Zu berücksichtigen sind dabei ebenfalls die zur Verfügung stehende Zeit und die vorhandenen Ressourcen.

Zuletzt ist es wichtig, sich einen konkreten Zeitpunkt zu setzen, bis wann das besagte Ziel erreicht sein sollte. Gibt es keinen konkreten Zeitrahmen, besteht die Gefahr, dass einzelne Aufgaben immer weiter vor sich her geschoben werden und somit die Erreichung des Ziels verzögern oder sogar gefährden.

Die Definition des Online Marketing zeigt also, dass das Online Marketing heutzutage eine wichtige Grundlage des Marketing bildet und die Ziele, die sich mit Online Marketing verfolgen lassen, sehr vielseitig sind. Es verspricht eine zielgruppengerechte Ansprache, wenn die Ziele im Vorlauf passend formuliert werden.

